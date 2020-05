Poste, da 158 anni al servizio dell’Italia

Il gruppo guidato da Del Fante festeggia l’anniversario in un momento drammatico, ma senza far mancare i servizi essenziali ai cittadini.

L’anniversario cade in una fase drammatica, per l’intero Paese come per la stessa azienda, ma va pur sempre celebrato: Poste Italiane compie 158 anni e si presenta, nel 2020, come la più grande rete di distribuzione di servizi in Italia. Non solo i tradizionali postali ma ormai di tutto: dai servizi finanziari ai pacchi, dalle telecomunicazioni all’assicurazione. La società, oggi guidata da Matteo Del Fante e quotata alla Borsa di Milano nel FtseMib, conta su una rete di oltre 12.800 uffici postali, circa 130 mila dipendenti, 536 miliardi di euro di attività finanziarie totali e 35 milioni di clienti.

“In coerenza con i suoi 158 anni di attività – racconta Poste in un comunicato celebrativo -, oggi come ieri la storia di Poste Italiane e dei suoi 130.000 lavoratori si è così intrecciata con quella dell’Italia. Con i suoi portalettere, gli Uffici Postali, con la raccolta del risparmio che ha permesso la realizzazione delle grandi opere che hanno modernizzato l’Italia, Poste Italiane è oggi un punto di riferimento per tutti i cittadini come lo fu nel secolo scorso, in qualità di artefice della missione unitaria che puntava a “fare gli italiani”. In presenza di provvedimenti restrittivi necessari per contrastare l’epidemia, le donne e gli uomini che lavorano in Poste Italiane si sono adoperati per mettere in atto tutte le misure atte a tutelare la sicurezza e la salute personali e dei clienti, garantendo continuità a un servizio essenziale per la vita del Paese”.

“Sono state avviate formule innovative nel campo della organizzazione del lavoro e sono state predisposte soluzioni efficaci per fornire in sicurezza tutti i servizi essenziali per i cittadini, garantendo una attenzione speciale alle categorie sociali più fragili e bisognose”, ha concluso la nota.