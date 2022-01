Posta elettronica, anche Libero ora ha il servizio Business

Il servizio di posta elettronica di Italiaonline si arricchisce di una soluzione professionale per rispondere alle esigenze dei suoi utenti business

La “Libero Mail”, il servizio di posta elettronica di Italiaonline, oggi è anche Business. Si tratta di una versione premium, pensata appositamente per liberi professionisti, partite IVA, ditte individuali e microimprese. Disponibile in due versioni che, in base alla personalizzazione, diventano quattro. La configurazione è semplice e il livello di sicurezza è sempre elevato per ciascuna delle scelte.

Come funziona nel dettaglio la Libero Mail Business? Prima di tutto è bene specificare che è possibile utilizzare un dominio di posta personalizzato, creando cioè caselle del tipo info@miaazienda.it oppure nome.cognome@miodominio.com. Il servizio permette quindi di attivare le mailbox registrando contestualmente un nuovo nome di dominio, scegliendo tra le estensioni più popolari (.it, .com, .info, .biz, .net, .org), oppure utilizzando l’eventuale nome di un dominio già esistente e in possesso del cliente.

Oltre alla possibilità di avere una mail professionale e personalizzata, la Libero Mail Business offre spazio su cloud, tool dedicati aggiuntivi che permettono di organizzare e gestire al meglio il lavoro, con fogli di calcolo, documenti e presentazioni integrate. .

Ulteriore vantaggio della Libero Mail Business è la sua semplicità, sia nella fase di setup che nell’utilizzo. L’attivazione avviene con pochi, rapidi passaggi. L’interfaccia mail, concepita per massimizzare la produttività, è personalizzabile con il layout più adatto a rispondere alle esigenze di ciascun cliente.

Tutti i dati sono conservati in datacenter europei conformi al regolamento per la protezione dei dati al fine di garantire la massima privacy e sicurezza.

Libero Mail Business, è disponibile in due versioni, ciascuna acquistabile nel taglio da 1 casella o da 5 caselle:

Libero Mail Business Go, l’ambiente di posta su dominio personalizzato con caselle da 5 GB che comprende: Mail, accessibile da ogni dispositivo e protetta da filtri antivirus e antispam ad alta sicurezza; Rubrica, per la gestione dei contatti; Task, per la gestione delle attività; Calendar, per la gestione degli appuntamenti.

1 casella: 25€ + IVA / anno; 5 caselle: 69€ + IVA / anno

Libero Mail Business Suite, la piattaforma mail su dominio personalizzato con caselle da 1 TB, aggiunge anche: Drive, spazio di archiviazione cloud condiviso con la casella di posta, completamente integrato con la mail e accessibile anche da App (Android/iOS) e client desktop (Windows/MAC); Docs, suite di produttività simile a Microsoft Office, per creare, modificare e condividere documenti online in maniera collaborativa e in real time. È composta da tre strumenti per gestire testi, fogli elettronici e presentazioni, completamente compatibile con Microsoft Office e OpenOffice.

1 casella: 59€ + IVA / anno; 5 caselle: 199€ + IVA /anno

Il prezzo è comprensivo anche della registrazione e mantenimento del dominio personalizzato.