Popolare Bari, ristoro dei piccoli azionisti in alto mare

Secca presa di posizione della First Cisl dopo l’incontro dei sindacati dei bancari con i commissari dell’istituto pugliese: la trattativa sul piano di rilancio non decolla ma soprattutto mancano ancora garanzie sul ristoro dei piccoli azionisti

“L’incontro con i Commissari della Popolare di Bari non ha prodotto alcun risultato. Al contrario, il loro comportamento è stato di netta chiusura e rischia di rappresentare una seria minaccia per il prosieguo della trattativa”. E’ ancora in alto mare la trattativa tra i sindacati di categoria e i vertici della commissariata banca pugliese, stando alle parole di Sabrina Brezzo, segretaria nazionale di First Cisl. “Non è ammissibile – ha proseguito la leader sindacale in una nota – che i documenti relativi ad un importante incontro vengano inviati la sera precedente solo alle 22: serve chiarezza sulla reale volontà di confronto. Finora abbiamo chiesto le informazioni necessarie per comprendere il progetto di rilancio annunciato, ma non ci sono state ancora tutte fornite. Siamo disponibili ad entrare nel vivo del negoziato ma solo nel reciproco riconoscimento dei ruoli”.

“È inoltre indispensabile – ha aggiunto Brezzo, a difesa soprattutto dei piccoli azionisti della Banca Popolare di Bari – una presa di posizione coerente da parte dei commissari a tutela sia dei colleghi che degli azionisti, entrambi vittime della gestione scellerata che ha portato la banca all’amministrazione straordinaria. Solo garantendo un giusto ristoro agli azionisti sarà possibile affrontare l’appuntamento dell’assemblea e ristabilire quel clima di fiducia necessario al rilancio della banca”.