Pop art, magia delle copertine e racconto della domenica su FIRST Arte

Torna come ogni settimana su FIRST Arte, il magazine di FIRSTonline dedicato all’universo della cultura, il Racconto della domenica: un racconto brevissimo, che come è accaduto altre volte sulle colonne del nostro sito verticale ci riporta a Napoli, nella Napoli dei sentimenti struggenti. “Per amore” di Patrizia Rinaldi è potente nella sua verità lirica, su uno degli amori più intensi che esistano al mondo: quello per la propria terra; che è non solo madre, ma anche amante di ogni nato sul suo corpo fertile. E specialmente questo sentimento lo si sente se si è di Napoli, che ha «collina di spalle e mare di cosce» e sa di «succo di susina e vino»… ma non è così dolce quando illude e con una mano, «in una musica di rivoli», sembra poi voler «dire: “E vattene”!». Patrizia Rinaldi, napoletana doc, scrive una lettera contrastata alla sua Nàpule, da non perdere. Non finisce qui il menù di Arte: un’intervista a Fabio Visintin, premiato illustratore veneto che partecipando ad un evento nel caffè letterario Giufà a Roma, quartiere San Lorenzo, ci parla del “segreto che trasforma in arte la copertina di un libro”. “Io amo molto gli scrittori, mi affascina molto quello che scrivono e accontentarli mi fa piacere, quando incontro proprio il pensiero di uno scrittore mi dà molta soddisfazione e mi fa molto piacere”.