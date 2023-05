Ponte primo maggio: 8 milioni di italiani in vacanza, tornano gli stranieri. Giro d’affari da 4,5 miliardi

Sommando il giro d’affari relativo al ponte del primo maggio a quello del 25 aprile si arriva a una cifra elevatissima: 10 miliardi di euro

Sono 10 milioni i turisti in movimento per l’Italia nei quattro giorni del ponte del 1° maggio, dei quali 8 milioni di italiani e 2 milioni stranieri. Il movimento economico determinato da questi flussi porterà a un giro d’affari totale superiore ai 4,5 miliardi. Lo certifica uno studio condotto da CNA Turismo e Commercio tra gli associati di tutto il nostro Paese.

Primo maggio: giro d’affari da 10 miliardi

Sono 4,5 milioni i vacanzieri che stanno pernottando in strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, il resto ha invece deciso di optare per seconde case o abitazioni di amici e parenti.

Come detto, i flussi turistici di questo ponte porteranno a un giro d’affari totale di tutto rispetto, del valore di oltre 4,5 miliardi. Secondo l’indagine, sommando a queste vacanze quelle del 25 aprile, complessivamente il numero di turisti sale a quota 18 milioni, per 10 milioni di pernottamenti in strutture ricettive e un giro d’affari superiore ai 10 miliardi di euro.

Ponti di primavera: tornano i turisti stranieri

A trainare le entrate turistiche del ponte del primo maggio principalmente il ritorno dei vacanzieri stranieri, connotati da livelli di consumo ben più elevati della media: in genere assicurano tre pernottamenti pro capite in strutture ricettive. Secondo lo studio di Cna Turismo e Commercio, Il dollaro forte sta spingendo in Europa, e in Italia in particolare, turisti provenienti dagli Stati Uniti d’America. Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Olanda e Irlanda i Paesi dai quali sta arrivando il maggior numero di europei.

Confcommercio: un vacanziere su due resta vicino casa

Secondo l’Osservatorio sul Turismo di Confcommercio, realizzato da SWG, la stragrande maggioranza degli 8 milioni di italiani in vacanza ha scelto una meta vicino casa: un vacanziere su due ha deciso di restare nelle immediate vicinanze del luogo di residenza, o comunque all’interno della propria regione. La restante metà si muove invece fuori regione, ma sempre in Italia, o addirittura all’estero, ma solo nel 9% dei casi.

Il budget medio è di 350 euro a persona tutto compreso, per raggiungere di preferenza una località di mare (il 30%). Tra le mete domestiche vincono Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Campania e Puglia, mentre Francia, Spagna e Portogallo salgono sul podio delle destinazioni preferite di chi va oltralpe.

Primo maggio: eventi in tutta Italia

Dal tradizionale Concertone del Primo Maggio a Roma al Comicon di Napoli. In questo ponte si moltiplicano gli eventi artistici in tutto il Paese, mentre musei e parchi archeologici statali aprono i battenti gratuitamente per accogliere turisti provenienti da tutto il mondo. “Le attività all’aria aperta, la ricerca dei tesori enogastronomici di cui è piena l’Italia, il desiderio di “sporcarsi le mani” in attività esperienziali, artigianali o agricole, costituiranno altre calamite per i turisti italiani e stranieri”, spiega l’Indagine della Cna.