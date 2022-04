Poltrona Frau, novità per il Salone del Mobile 2022: celebra 110 anni con Archibald in limited edition

Arrivano le novità del Salone del Mobile. Poltrona Frau festeggia i 110 anni con una limited edition di 110 esclusivi pezzi

Il prossimo Salone del Mobile, che si terrà a Milano dal 7 al 12 giugno, compirà 60 anni, e, come si conviene quando si celebrano anniversari così importanti, tutti si aspettano remake e riedizioni che –puntualmente – già da qualche settimana hanno cominciato ad arrivare nelle redazioni. Le novità non mancano e forse la più sorprendente è quella di Poltrona Frau, un brand del made in Italy “carico” di 110 anni di storia e di grandissimo smalto, che ha di recente deciso di affidare alle tecnologie digitali la rivisitazione di una sua celebre poltrona, la Archibald, disegnata da Jean-Marie Massaud.

Sarà disponibile in una edizione limitata di soli 110 pezzi, disponibili all’acquisto nel canale e-commerce di Poltrona Frau, nei flagship store e rivenditori selezionati in tutto il mondo. A realizzare questa splendida edizione speciale è stato chiamato l’artista Felipe Pantone, noto per i suoi affreschi, murales, dipinti e sculture che fondono “passato analogico e futuro digitalizzato”.

Pantone ha creato un motivo ipnotizzante che ha un effetto vibratile sulla superficie in pelle e che viene stampato direttamente sulla pelle con una tecnica solitamente riservata alla piccola pelletteria di lusso, mostrando l’alta capacità artigianale delle maestranze di Poltrona Frau nel combinarla sul rivestimento. Un risultato finale che con la tecnologia digitale, si arricchisce di sfumature iridescenti, di ipnotizzante dinamicità quasi fosse attraversata da una riproduzione video costante. La poltrona è inoltre rivestita nella nuova e più sostenibile Pelle Frau Impact Less: priva di cromo, consente una sostanziale riduzione dell’uso di acqua, di componenti chimici e di rilascio di sostanze inquinanti.

Fondata dal sardo Renzo Frau a Torino, poi trasferita nel 1962 con l’acquisizione da parte di Nazareno Gabrielli a Tolentino nelle Marche, Poltrona Frau ha segnato e seguito con i suoi inimitabili imbottiti e mobili la storia e le dimore di dinastie regnanti, grandi industriali, star mondiali dello spettacolo ed è entrata nei musei più prestigiosi, in residenze e location celebri e ammirate. Perchè possedere una Frau -sempre assai costosa- significa distinguersi non per censo ma soprattutto per la raffinatezza del gusto. Nel frattempo l’azienda viene acquisita nel 2004 dal fondo Charme Investments fondato da Luca e Matteo Cordero di Montezemolo che già accoglie al suo interno anche gli storici marchi Cappellini e, nel 2005, Cassina.

Nasce così Poltrona Frau Group, che nel 2014 entra a far parte del gruppo americano Haworth, firma dell’arredo per ufficio, di taglia mondiale che oggi fattura quasi 2 miliardi di dollari e vanta un 95 per cento di export. Un cambio di nome subito dopo l’acquisto e l’ex Poltrona Frau Group diventa Lifestyle Group con una fatturato di oltre 500 milioni di euro

Entrano presto nella società altre aziende dell’arredo come la raffinatissima danese Karakter, quindi l’italiana Interni. Nel 2020 altra clamorosa acquisizione, la romagnola Luxury Living Group (90 milioni di fatturato) che da 30 anni fabbrica su licenza arredi delle grandi firme della moda, come Fendi Casa, Trussardi Casa, Bentley Home, Bugatti Home e Baccarat la Maison. La Haworth è americana ma il Ceo, l’italiano Franco Bianchi, entrato nella Haworth subito dopo aver fatto il grande colpo della Frau, lascia alle aziende acquisite la necessaria libertà creativa dall’inconfondibile impronta italiana. E, pur nella durezza di una gestione molto improntata al dominio del profitto, i vertici della Haworth -la famiglia che l’ha fondata-si stanno rendendo conto che sarà sempre di più questa la chiave di altri e più grandi successi