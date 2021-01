Polizza sulla casa a garanzia di tutta la famiglia

L’assicurazione sulla casa può essere utile soprattutto nell’attuale contesto storico – MioAssicuratore è un portale online che permette di confrontare le offerte in base alle proprie esigenze

L’assicurazione sulla casa protegge non solo l’immobile ma anche i propri cari. Ogni giorno il patrimonio di un nucleo famigliare è soggetto a rischi tangibili, dai quali è possibile difendersi scegliendo di utilizzare uno strumento assicurativo di protezione completa. Considerando l’idea di sottoscrivere una polizza sulla casa è bene aver chiaro le possibili opzioni e conoscere più da vicino l’universo assicurativo.

Cosa copre l’assicurazione sulla casa? Deve garantire innanzitutto un’assistenza specializzata in caso di emergenza, grazie a garanzie di base: furto, incendio e scoppio, copertura per danni involontari a terze persone. Si può optare per una soluzione più ampia, inserendo una o più integrazioni, a partire dalla copertura per danni dovuti a catastrofi naturali quali alluvioni, allagamenti e terremoti, passando attraverso una regolare tutela legale per arrivare agli atti vandalici.

L’assicurazione sulla casa non è soggetta a vincoli di legge, a meno che la proprietà dell’immobile non sia conseguenza dell’accensione di un mutuo. In tal caso, la polizza diventa un obbligo. Per avere maggiori informazioni si può scorrere le principali disposizioni che regolano le polizze connesse ai mutui dettate dall’IVASS (l’ente che vigila sul mercato assicurativo italiano).

Polizza sulla casa: farsi aiutare da un esperto

Nel valutare la scelta della polizza è indispensabile trovare la giusta combinazione tra garanzie, offerte e costi. Per farlo è meglio farsi consigliare da un esperto del settore attraverso i canali tradizionali oppure sfruttare le opportunità di ultima generazione offerte dal web.

Il mondo digitale sta rivoluzionando l’industria finanziaria e così il comparto assicurativo. La crisi sanitaria ha messo in evidenzia la necessità di accelerare la digitalizzazione a partire dalle abitudini dei consumatori.

Qui entra in gioco il portale MioAssicuratore, broker assicurativo online che opera sotto la supervisione dell’Ivass. L’acquisto di un’assicurazione sulla casa online è un’operazione veloce che consente di trovare una polizza di qualità ad un prezzo adeguato, confrontando più offerte con un click. Scopri qui la migliore assicurazione casa online.

Novità sull’Osservatorio di MioAssicuratore

Qualità, varietà e costo delle coperture di un prodotto assicurativo sono fattori determinanti. Grazie all’analisi effettuata dall’Osservatorio assicurativo di MioAssicuratore, che dedica un focus ai costi delle polizze casa degli ultimi 12 mesi, è emerso che le famiglie italiane spendono per le polizze assicurative Casa (esclusa l’RC Auto) circa 155,98 euro.

Dal 2019 ad oggi, su MioAssicuratore la garanzia più acquistata è stata Danni al Fabbricato, seguita da Danni al Contenuto e da Danni a Terzi-RC Fabbricato.