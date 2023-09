PNRR: un’occasione da non perdere per “condurre il settore idrico verso l’eccellenza”. L’evento di Agici

L’evento di Agici si terrà oggi 21 settembre alle ore 9.30 presso il nhow Milano Hotel. Interverrà da remoto anche il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin

Il Servizio Idrico Integrato è la vera sfida del nostro millennio. Deve affrontare le sfide legate al cambiamento climatico, che riducono la quantità e qualità della risorsa, e quelle dell’ammodernamento ed efficientamento delle infrastrutture. Ciò impone una maggiore capacità di investimento in progetti efficienti e sostenibili, insieme ad una forte spinta all’innovazione tecnologica. In tal senso, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può essere una grande opportunità. È necessaria, dunque, una attenta pianificazione e progettazione degli interventi e la programmazione delle risorse finanziarie, al fine di realizzare in tempi brevi gli investimenti, garantire progetti di qualità e, dunque, cogliere pienamente i vantaggi del fondo europeeo.

Oggi, giovedì 21 settembre, si terrà il VI Workshop Annuale dell’Osservatorio Idrico OSWI di Agici che ha l’obiettivo di identificare e discutere le scelte di investimento e le opportunità di sviluppo del settore idrico, mettendo attorno al tavolo i gestori del SII, protagonisti dell’assegnazione dei fondi PNRR e il mondo tecnologico e finanziario, in grado di supportare il settore nelle scelte di investimento e nel processo di innovazione. Interverrà in diretta streaming anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che parlerà delle sfide del sistema idrico e della Piattaforma Nazionale per un Nucleare Sostenibile.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare i risultati dello Studio 2023 e per consegnare il premio Manager Servizio Idrico. Il Rapporto annuale di quest’anno si focalizza sul tema delle scelte di investimento delle utility idriche e della loro capacità di portare a termine le opere nei tempi stabiliti, alla luce dell’attuazione del PNRR.