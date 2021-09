Pmi: lo Stato ha attutito lo shock da Covid ma i rischi di insolvenza restano

Secondo Euler Hermes, in Germania, Francia e Regno Unito rispettivamente il 7%, il 13% e il 15% delle PMI saranno a rischio di insolvenza nei prossimi quattro anni. Automotive, mezzi di trasporto, servizi, vendita al dettaglio, edilizia ed energia i settori più esposti

Nel 2020, il sostegno statale ha attenuato lo shock da Covid-19, riducendo il numero di PMI fragili di oltre 8.000 casi in Germania, Francia e Regno Unito. Tuttavia, Euler Hermes stima che, nei tre paesi indicati, rispettivamente il 7%, il 13% e il 15% delle PMI saranno a rischio di insolvenza nei prossimi quattro anni. Tre indicatori anticipatori che possono aiutare a rilevare le difficoltà aziendali prima di un fallimento sono: redditività, capitalizzazione e copertura degli interessi. Applicando questi criteri a quasi 525.000 PMI, gli analisti hanno riscontrato che il sostegno statale non solo ha attutito il colpo del Covid-19, ma lo ha sovracompensato, con sussidi diretti (compresi i regimi di disoccupazione parziale) e differiti che coprono completamente le perdite di valore aggiunto delle società non finanziarie dal 2020.

Senza il sostegno statale, la quota di PMI fragili sarebbe stata molto più elevata in Francia e nel Regno Unito, rispettivamente al 17% e al 26%, dove i margini avrebbero perso più di -5pp. Automotive, mezzi di trasporto, servizi, vendita al dettaglio, edilizia ed energia sono i settori più esposti. Osservando le PMI a livello settoriale, si notano molte discrepanze all’interno di paesi e settori. Se si guarda ai tre indicatori in Germania, i fornitori automobilistici, l’elettronica e i macchinari hanno avuto metriche più deboli nel 2020 rispetto al 2019. I fornitori del settore automobilistico hanno visto peggiorare due dei tre indicatori anche in Francia e Regno Unito, mentre i produttori si sono dimostrati più resilienti.

I primi tre settori che rappresentano la quota più elevata di PMI fragili in Germania sono fornitori automobilistici, attrezzature e servizi di trasporto. L’elettronica e la carta sono anche settori in cui la quota di PMI fragili è superiore alla media del paese. In Francia, fornitori automobilistici, mezzi di trasporto ed energia sono in cima alla lista, principalmente a causa del deterioramento di redditività e capitalizzazione. Tuttavia, agroalimentare e servizi rappresentano una quota maggiore di PMI fragili rispetto alla media paese. Nel Regno Unito, la questione riguarda principalmente energia, fornitori automobilistici, edilizia e vendita al dettaglio.

Con la fine del sostegno pubblico, i termini di pagamento per le PMI e i giorni di vendita in sospeso aumenteranno. Dalla metà del 2020, è stata notata una tendenza all’accaparramento di liquidità aziendale. In alcuni paesi, la liquidità è aumentata di più per le grandi imprese rispetto alle PMI (Germania), mentre per altri l’accumulo di liquidità è stato maggiore per le PMI (Regno Unito, Italia, Spagna). Per la Francia, la distribuzione è stata relativamente equilibrata tra grandi imprese e PMI.

Inoltre, mentre le PMI sono più indebitate dopo la crisi del Covid-19, il sostegno pubblico ha contribuito a migliorare i tassi di copertura degli interessi. Nel 2020, il debito societario non finanziario totale è aumentato di più in Francia (+14,3% del PIL) rispetto alla Germania (+5%) e al Regno Unito (+6,3%). Allo stesso tempo, il patrimonio netto è rimasto stabile. Per le PMI, in particolare, è interessante esaminare i rapporti debito/patrimonio netto per comprendere la vulnerabilità a seguito della crisi. Gli analisti hanno constatato che i rapporti debito/patrimonio netto delle PMI sono aumentati molto di più in Francia rispetto al Regno Unito, mentre in Germania il rapporto mediano è variato leggermente da 1,22 a 1,23.

Nonostante il debito aggiuntivo, le PMI sono state in grado di rafforzare i propri coefficienti di copertura degli interessi. Da un lato, i bassi tassi di interesse sui nuovi prestiti hanno svolto un ruolo significativo. In Francia, ad esempio, il tasso di interesse sui nuovi prestiti fino a 1 milione di euro, una delega del finanziamento alle PMI, è diminuito di -40 punti base dall’inizio della crisi dal livello già più basso all’interno dell’Eurozona (1,3% lo scorso luglio). Questo rispetto a -10pb in Germania all’1,9%. Inoltre, la resilienza della redditività svolge un ruolo significativo. Per quanto riguarda le sovvenzioni dirette (compresi i regimi di disoccupazione parziale) e i differiti fiscali, il sostegno statale ha coperto interamente le perdite di valore aggiunto delle società non finanziarie a partire dal 2020