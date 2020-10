Plastica: Hera e Maire Tecnimont, nuovo impianto per il riciclo

Le due società hanno siglato un accordo per la realizzazione di un impianto che permetterà di trasformare i rifiuti plastici in prodotti polimerici ad alto valore aggiunto

Hera e Maire Tecnimont hanno firmato giovedì un accordo strategico. L’intesa coinvolge Aliplast, società controllata dalla multiutility bolognese e attiva nel riciclo della plastica, e NextChem, azienda del gruppo Maire Tecnimont che si occupa di transizione energetica.

Nel dettaglio, Nextchem fornirà la tecnologia necessaria a realizzare un impianto per la trasformazione dei rifiuti plastici in prodotti polimerici ad alto valore aggiunto. Lo stabilimento sarà costruito su un sito di proprietà del gruppo Hera e, una volta a regime, produrrà intorno alle 30 mila tonnellate di polimeri all’anno. Quanto ai consumi, grazie alla collaborazione con Herambiente, il nuovo impianto potrà attingere per il proprio funzionamento a fonti energetiche rinnovabili.

“La plastica ha oggi bisogno di un’industria del riciclo che sappia puntare con forza su tecnologia e innovazione per vincere la sfida di quelle plastiche difficili che il riciclo meccanico non riesce a trattare con successo – spiega Tomaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del Gruppo Hera – Ecco perché Aliplast, facendo leva sulle competenze di NextChem, ha deciso di andare oltre, creando un’infrastruttura che permetta di perseguire in maniera sempre più efficace importanti obiettivi di sostenibilità e, in egual misura, di rispondere alle esigenze di clienti che anche all’industria del riciclo continuano a chiedere, giustamente, polimeri di alta qualità.”

“Questo accordo è per noi molto importante – commenta Pierroberto Folgiero, Ceo di NextChem e del gruppo Maire Tecnimont – in quanto rappresenta il primo grande risultato della nostra strategia di sviluppo dell’Upcycling dei rifiuti plastici mediante la nostra tecnologia MyReplastTM che ha preso avvio con il nostro impianto industriale di Bedizzole e che punta al sistema europeo e internazionale. Il settore del riciclo ha necessità di sviluppare un approccio basato sulla qualità, su una visione industriale e sull’attenzione al mercato. Un partner come il Gruppo Hera garantisce le sinergie necessarie per rendere concreto tale approccio e conferma la bontà del percorso intrapreso.”