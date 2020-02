Pirelli inaugura il simulatore hi-tech per gli pneumatici

Il nuovo simulatore riduce del 30% il tempo medio necessario per sviluppare nuovi pneumatici grazie all’uso di prototipi virtuali per i diversi modelli di auto.

Pirelli ha inaugurato il nuovo simulatore statico nel centro di Ricerca & Sviluppo di Milano. La tecnologia “ha l’obiettivo di ottimizzare le fasi di sviluppo e test dei nuovi pneumatici, riducendo i tempi e rafforzando la collaborazione con le case auto attraverso una maggiore interazione tra Pirelli e i costruttori automobilistici, di cui l’azienda milanese è partner”, fa sapere l’azienda in una nota.

Il nuovo simulatore riduce del 30% il tempo medio necessario per sviluppare nuovi pneumatici grazie all’uso di prototipi virtuali per i diversi modelli di auto. Utilizzando la simulazione Pirelli è in grado di modificare velocemente i parametri durante lo sviluppo.

“Rispetto a metodologie di progettazione più tradizionali – spiega ancora la società – su questo simulatore è possibile installare il modello virtuale della vettura ricevuto dal produttore di auto o riprodurlo internamente; inoltre, si possono realizzare attività di progettazione e sviluppo congiunte anche sul simulatore del car maker, consentendo di essere perfettamente in linea con i tempi di sviluppo dei produttori di auto, che realizzano nuovi modelli con una sempre maggiore frequenza”.

Questo processo di test consentirà infine di abbassare il numero di prototipi fisici di pneumatici prodotti annualmente, incidendo sulla sostenibilità dell’azienda in termini di benefici ampientali.

La simulazione viene utilizzata già da 10 anni per la progettazione e il test dei pneumatici da Formula 1 e per altre categorie del motorsport. Ora questa tecnologia e l’esperienza maturata dal reparto R&D di Pirelli viene applicata anche ai pneumatici di utilizzo stradale.

“Il simulatore è prodotto da VI-grade ed è composto da uno schermo cilindrico con un’estensione di 210° e diametro di 7,5 m per riprodurre visivamente i diversi circuiti e condizioni di guida. Il sistema è dotato al centro dello schermo di una vettura statica equipaggiata con alcune tecnologie attive per restituire i comportamenti reali della vettura al guidatore, tra le quali: il sedile, lo sterzo, le cinture di sicurezza e diversi shaker posizionati in corrispondenza delle sospensioni e del motore. Ogni operazione è coordinata da una control room, dalla quale è possibile inserire nel simulatore i parametri delle diverse specifiche tecniche di pneumatico e veicolo, e monitorare i risultati dei test simulati.