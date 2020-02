Pininfarina, l’eccellenza made in Italy festeggia 90 anni

Pininfarina, campione del design e della manifattura made in Italy, compie 90 anni: da allora la piccola carrozzeria artigiana si è trasformata in brand iconico

Pininfarina, campione del design e della manifattura made in Italy, cmpie 90 anni. Anzi per la precisione li compirà tra circa due mesi: era infatti il 22 maggio 1930 quando Battista Farina, detto “Pinin”, firma l’atto costitutivo della Carrozzeria Pinin Farina. Di lì a poco, dallo stabilimento di corso Trapani, a Torino, esce la prima fuoriserie di Pinin, la Lancia Dilambda. Inizia così una storia lunga quasi un secolo che, attraverso tre generazioni e profondi mutamenti sociali, economici e tecnici, vede la piccola carrozzeria artigiana trasformarsi in brand iconico, sinonimo di bellezza ed eleganza, riconosciuto oggettivamente come emblema del Made in Italy nel mondo.

Quasi un secolo, dunque, di automobili e oggetti, eventi e personaggi, affermazioni prestigiose, momenti favorevoli e circostanze complicate, sempre all’insegna dell’innovazione, senza mai perdere di vista i valori e quel culto irrinunciabile del buon gusto, tipicamente italiano, così apprezzato all’estero. Per arrivare, nel 2020, ad essere una presenza globale, massima espressione dello stile e dell’ingegneria automotive e realtà affermata nel design industriale e nell’architettura. Un gruppo con 700 dipendenti, sedi in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti, quotata in Borsa dal 1986 e inserita nel paniere Italian Listed Brands in cui Borsa Italiana raccoglie i 22 migliori marchi italiani di società quotate.

Ieri tutto questo è stato celebrato con un grande evento che si è tenuto presso la Triennale Milano, alla presenza di istituzioni, clienti e stakeholder, in concomitanza con la mostra “The State of the Art of Architecture Milano”, di cui Pininfarina è partner, e che resterà aperta in Triennale fino al 29 marzo. “Nella sua identità – commenta il Presidente Paolo Pininfarina – la Pininfarina del 2020 è la stessa degli anni Trenta: la centralità del design, il senso estetico in grado di creare bellezze senza tempo, l’ossessione per la qualità, la forza di una tradizione che sposa industria, tecnologia e ricerca stilistica, la propensione alle collaborazioni di lungo periodo. Coerente con questi valori, la Pininfarina ha costruito 90 anni di innovazione”.

La Pininfarina dei 90 anni è dunque una società che guarda al futuro attraverso la sua competenza multidisciplinare nei servizi. Le capacità storicamente espresse nel settore automotive – design, engineering, produzione di serie limitate – sono solo una porzione della gamma di servizi che Pininfarina offre oggi. La fertilizzazione incrociata, principalmente dall’Industrial Design e dall’Architettura, consente a Pininfarina di offrire una nuova e più ampia value proposition, sotto forma di soluzioni integrate e progetti chiavi in mano in tutti i settori, dall’auto alle telecomunicazioni, dal real estate alla nautica, dai macchinari industriali al retail.

“La nostra unicità come fornitore globale di servizi – spiega l’AD Silvio Pietro Angori – è la capacità di creare valore per le aziende costruendo nuove customer experience. A garantire coerenza tra le varie fasi dell’esperienza di un cliente è il design Pininfarina, riconosciuto nel mondo per il connubio tra bellezza e innovazione. Forti di questa nostra peculiarità, possiamo con orgoglio affermare che da 90 anni disegniamo il futuro e aiutiamo i nostri clienti a trasformare i loro sogni in realtà”.

Con l’evento in Triennale partono gli eventi celebrativi che saranno distribuiti nel corso di tutto il 2020 e, dopo Milano, toccheranno Ginevra per l’immancabile appuntamento con il Salone dell’Auto, la città in cui tutto è nato, Torino, la Cina, mercato in cui l’Azienda opera dal 1996 ed è presente con le attività di Pininfarina Shanghai, e gli Stati Uniti con due diversi momenti: in agosto al Concours d’Elegance Pebble Beach, con l’istituzione di tre classi in cui i collezionisti potranno sfidarsi iscrivendo i capolavori Pininfarina di cui sono orgogliosi possessori, e in dicembre a Miami, dove è presente la Pininfarina of America, con un evento nel corso della design week.