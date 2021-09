Pil oltre il 6%, Prometeia: “È possibile, vaccini decisivi”

Secondo il centro studi, anche grazie al rinnovato clima di fiducia, “per una volta la crescita italiana potrebbe superare quella dei nostri principali partner europei”

La campagna vaccinale sta dando frutti anche in ambito economico e potrebbe spingere la crescita del Pil italiano nel 2021 oltre il +6%. Lo sostiene il centro studi Prometeia nel Rapporto di previsione di settembre, spiegando che insieme alle immunizzazioni cresce la fiducia e quindi i consumi interni, ma non solo.

Al momento – sottolinea lo studio – in Italia circa il 66% della popolazione ha ricevuto due dosi di vaccino, in linea con gli altri principali Paesi europei (65% in Francia, 63% in Germania, 77% in Spagna, 65% in UK), mentre gli Stati Uniti sono leggermente più indietro (54%) e in diversi paesi asiatici i dati sono molto più bassi.

Secondo Prometeia, il fatto che la spesa delle famiglie italiane sia cresciuta del 5% nel II trimestre dell’anno sui tre mesi precedenti, segnala – oltre all’efficacia delle politiche fiscali messe in atto per sostenere l’attività economica e i redditi – il rinnovato clima di fiducia di famiglie e imprese.

“Dopo il brillante risultato di crescita nel II trimestre (+2,7% sul precedente, mentre ci aspettavamo +1,2%) e la buona performance degli indicatori congiunturali durante l’estate – scrive Prometeia – l’ipotesi che il nostro Paese possa crescere a un tasso prossimo o superiore al 6% quest’anno e per una volta superare i nostri principali partner europei sta diventando realtà”.

E non cresce solo il mercato interno: “l’export e la manifattura italiana tengono, dimostrando una grande capacità di adattamento. Nel II trimestre dell’anno l’Italia è stato l’unico tra i grandi Paesi europei ad avere superato i livelli precrisi di export di merci, con incrementi diffusi alle principali aree di destinazione, Regno Unito a parte”.

Quanto alla produzione industriale, “ha registrato un’espansione vivace nei primi mesi dell’anno anche se è leggermente rallentata di recente (stimiamo cresca circa dell’1% nel III trimestre). Alcune incertezze emergono, legate alle difficoltà del settore auto (ma il comparto ha un peso in Italia più limitato che in Germania) e ad alcune carenze negli approvvigionamenti”.

Il centro studi individua poi tre banchi di prova da superare nel breve periodo: l’andamento dell’inflazione e i rincari attesi per le bollette; la verifica della sostenibilità della ripresa delle costruzioni, che è stata parte della ripresa degli ultimi mesi; il raggiungimento entro la fine del 2021 di una serie di condizioni poste dal Pnrr.

Infine, i conti pubblici: “il Documento di Economia e Finanza stimava per l’anno in corso un disavanzo all’11,8% e un debito al 159,8%. Ora Prometeia prevede un disavanzo al 9,7% (oltre due punti percentuali di Pil in meno) e un debito al 155,6% (oltre 4 punti percentuali in meno) – conclude il rapporto – Il miglior andamento dei conti pubblici faciliterà la copertura della riforma del fisco e degli ammortizzatori sociali in corso, che dovrebbe contribuire a sostenere la crescita nei prossimi anni”.