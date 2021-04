Pil Italia 2021: l’Fmi prevede un rialzo più robusto (+4,1%)

Il Fondo Monetario Internazionale alza le stime sulla crescita globale, ma anche su quella italiana

Il Fondo monetario internazionale ha alzato in modo consistente le previsioni sul Pil italiano del 2021. Nell’ultimo World Economic Outlook si parla di un +4,2%, ossia l’1,2% in più rispetto alle stime diffuse lo scorso gennaio. Per il 2022, invece, il Fondo prevede una crescita del 3,6%, invariata rispetto a quella pubblicata tre mesi fa. Migliora infine il dato relativo al 2020, rivisto da -9,2 a -8,9%.

Per quanto gli altri dati di bilancio, l’Fmi stima per l’Italia un rapporto deficit-Pil 2020 al 9,5%, cui dovrebbe seguire un 8,8% quest’anno e un 5,5% il prossimo.

Il debito-Pil, invece, ha toccato il 155,6% l’anno scorso e salirà ancora al 157,1% nel 2021, per poi scendere leggermente al 155,5% nel 2022.

Lo scorso 28 gennaio, il Fondo aveva previsto un deficit-Pil al 10,9% nel 2020 e al 7,5% nel 2021, mentre il debito-Pil era stimato rispettivamente al 157,5 e al 159,7%.

Sul versante del lavoro, l’Fmi sostiene che il tasso di disoccupazione italiano si sia fermato al 9,1% nel 2020, ma anche che sia destinato a salire al 10,3% quest’anno e all’11,6% nel 2022.

Il Fondo monetario ha migliorato anche le previsioni sull’economia globale: dopo il -3,3% del Pil 2020, per quest’anno è previsto un rimbalzo del 6%, lo 0,5% in più rispetto alle cifre indicate a fine gennaio. La stima sul 2022 invece sale di 0,2 punti percentuali, al +4,4%.

Nel dettaglio, per gli Usa – dopo il nuovo pacchetto di stimoli varato dall’amministrazione Biden – la previsione relativa al 2021 è stata alzata di 1,3 punti, al +6,4%, mentre quella sul 2022 è salita dell’1%, al 3,5%.

Per l’area euro, invece, il rialzo è limitato a 0,2 punti su entrambi gli anni, rispettivamente al +4,4% e al +3,8%.

La Cina, l’unica grade economia a non aver registrato una recessione nel 2020 (+2,3%), dovrebbe tornare a correre al ritmo dell’8,4% quest’anno (+0,3% rispetto alle previsioni precedenti) e del 5,6% il prossimo (dato invariato).

Oltre a diffondere le nuove previsioni macroeconomiche, il Fondo lancia anche una denuncia sull’accesso ai vaccini anti-Covid, definito “profondamente iniquo”, perché “i Paesi ad alto reddito, dove vive il 16% della popolazione mondiale, hanno prenotato il 50% delle dosi”.