Pil 2021: Bankitalia alza le stime al +5,1%

Via Nazionale prevede una forte spinta dagli investimenti, ma avverte anche che la pandemia è ancora fonte di grande incertezza – La crescita tornerà sui livelli prepandemia solo nella seconda metà del 2022

La Banca d’Italia migliora le stime sul Pil 2021. Nel bollettino economico pubblicato venerdì, Via Nazionale prevede per quest’anno una crescita del 5,1%. Solo il mese scorso, nelle proiezioni economiche condotte per l’ultimo esercizio coordinato dell’Eurosistema, l’istituto centrale aveva scritto che la ripresa si sarebbe fermata appena sotto la soglia del 5%, al 4,9%. Il nuovo dato è migliore anche di quello prospettato dal governatore Ignazio Visco, che durante l’ultima assemblea Abi aveva parlato per quest’anno di un +5%.

In ogni caso, Bankitalia precisa che il Pil dell’Italia tornerà sui livelli pre-pandemia soltanto nella seconda metà dell’anno prossimo. Per l’intero 2022, le nuove stime parlano di un’espansione pari al 4,4%, appena sotto la stima diffusa a giugno (4,5%). Per il 2023, invece, è confermata la previsione di un rallentamento al 2,3%.

Le nuove previsioni si fondano su uno scenario probabilistico costruito su una serie di ipotesi: “Che si consolidi il miglioramento sanitario nazionale e globale – spiega Bankitalia – che prosegua il deciso sostegno della politica di bilancio, utilizzando sia risorse nazionali sia i fondi europei, e che si mantengano favorevoli le condizioni monetarie e finanziarie, come prefigurato dal Consiglio direttivo della Bce”.

Le misure di sostegno e rilancio, dalla cui “efficacia e tempestività” dipende “fortemente” lo scenario disegnato dal bollettino, dovrebbero contribuire per quattro punti percentuali alla crescita del Pil nel triennio 2021-2023: di questi, due sono da attribuire al Pnrr.

Bankitalia sottolinea inoltre che “i principali elementi di incertezza rispetto alle proiezioni di crescita sono legati all’evoluzione della pandemia (che può influire su consumi e investimenti), alla modalità di attuazione dei progetti connessi con il Pnrr e alla loro capacità di incidere anche sulla crescita potenziale, nonché alla risposta dei consumatori alle riaperture dell’economia”.

A trainare la ripresa, “in controtendenza con quanto avvenuto successivamente alle due precedenti recessioni”, il forte contributo degli investimenti, che dovrebbero ricominciare a crescere “in maniera sostenuta grazie alle prospettive della domanda, alle condizioni favorevoli di finanziamento e al sostegno del Pnrr”, continua Via Nazionale.

In questo scenario, alla fine del triennio “il rapporto tra investimenti e PIL si riporterebbe sui livelli prevalenti prima della crisi globale del 2008-09; il peso sul prodotto della componente pubblica tornerebbe, dopo un decennio, in linea con la media europea. Il recupero dei consumi sarebbe più graduale; l’inflazione nel prossimo biennio rimarrebbe contenuta, attorno all’1,3 per cento”.