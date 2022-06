Piccole imprese, prestiti a picco: in 10 anni – 32% ma tiene il numero degli occupati

L’Italia è il Paese delle piccole imprese ma in dieci anni il credito al Pmi è calato del 32%. Tiene l’occupazione. Un report First Cisl: “È un problema grave”

L’Italia è il paese delle piccole imprese ma il sistema bancario sembra averlo dimenticato. Negli ultimi 10 anni, infatti, i prestiti nei loro confronti si è ridotto drasticamente. A lanciare l’allarme è un report di First Cisl, il sindacato delle banche e delle assicurazioni, elaborato in collaborazione con la Fondazione Fiba Cisl, in occasione della Giornata mondiale delle micro, piccole e medie imprese.

Tra il 2011 e il 2021 i prestiti diretti alle piccole imprese (*) sono diminuiti del 32%, un calo triplo rispetto a quello registrato per il complesso dei residenti in Italia al netto delle istituzioni finanziarie (- 10,9%).

Piccole imprese, prestiti in forte calo

DATA DELL’OSSERVAZIONE 31/12/2011 31/12/2015 31/12/2020 31/12/2021 SCOST % 2021/2011 FAMIGLIE PRODUTTRICI (FINO A 5 ADDETTI) 101,18 92,33 79,80 79,89 -21,0% SOCIETÀ NON FINANZIARIE E FAMIGLIE PRODUTTRICI 994,76 885,56 747,84 743,06 -25,3% PICCOLE IMPRESE (*) 190,17 167,57 131,48 129,29 -32,0% TOTALE RESIDENTI AL NETTO DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE 1.981,46 1.918,60 1.764,46 1.764,67 -10,9% Elaborazione First Cisl su dati Banca d’Italia – importi in Mld €

(*) Secondo l’aggregato Banca d’Italia: società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti.

Piccole imprese, l’occupazione tiene

Nonostante la rarefazione del credito, il tessuto delle piccole imprese resta in Italia ancora il principale bacino di occupazione. Se si guarda al confronto con i partner dell’Unione Europea, nel nostro paese la quota di lavoratori impiegati dalle imprese sotto i 10 dipendenti è nettamente più alta (42%) rispetto alla media (29%) ma soprattutto rispetto a Germania (19%) e Francia (23%).

PERSONE OCCUPATE TOTALE DA 0 A 9 PERSONE OCCUPATE DA 10 A 19 PERSONE OCCUPATE DA 20 A 49 PERSONE OCCUPATE DA 50 A 249 PERSONE OCCUPATE ALMENO 250 PERSONE OCCUPATE UNIONE EUROPEA – 27 PAESI 100% 29% 9% 11% 16% 36% GERMANIA 100% 19% 10% 12% 17% 42% GRECIA 100% 44% 12% 13% 14% 17% SPAGNA 100% 36% 9% 11% 13% 32% FRANCIA 100% 23% 7% 9% 13% 49% ITALIA 100% 42% 11% 10% 13% 24% POLONIA 100% 34% 8% 9% 15% 34% Fonte: First Cisl

La resilienza del tessuto delle piccole imprese è dimostrata anche dal numero complessivo dei dipendenti, che dal 2012 al 2020, nonostante i problemi di accesso al credito, ha registrato una variazione minima. Se si prendono ancora una volta a riferimento le imprese sotto i 10 dipendenti il numero si è ridotto marginalmente ma soprattutto resta quasi doppio rispetto a quello delle grandi imprese

Imprese in Italia: quante sono e come sono strutturate

NUMERO IMPRESE ATTIVE NUMERO ADDETTI DELLE IMPRESE ATTIVE (VALORI MEDI ANNUI) CLASSE DI ADDETTI 2020 2012 composizione 2020 2020 2012 composizione 2020 0-9 4.211.615 4.229.730 95,1 7.489.913 7.803.370 43,7 10-49 187.674 187.514 4,2 3.373.193 3.341.020 19,7 50-249 23.831 21.606 0,5 2.324.937 2.088.952 13,6 250 E PIÙ 4.187 3.602 0,1 3.949.864 3.488.868 23,0 TOTALE 4.427.307 4.442.452 100,0 17.137.906 16.722.210 100,0 Fonte: First Cisl