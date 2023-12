Phishing a Natale: aumentano le truffe online, attenzione ai finti pacchi. Ecco come difendersi

Matteo Lirosi, romano (ma laziale), è nato nel 1987. Laureato in lingue orientali e in relazioni internazionali, intraprende una carriera in ambito di sicurezza internazionale e cybersecurity. Ha collaborato per un periodo al Ministero degli Affari Esteri e per la "NATO Defense College Foundation", scrive di tecnologia, sicurezza informatica e attualità. Viaggiare è la sua grande passione essendo cresciuto tra mappe e atlanti di geografia. Tra gli hobby vi sono anche il calcio, l'escursionismo, serie tv e il buon cibo. Si occupa della comunicazione tramite social media.