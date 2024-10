Philip Morris lancia la nuova Iqos: innovazione e sostenibilità Made in Italy nelle sigarette alternative

Philip Morris Italia ha presentato la nuova Iqos Iluma i Prime, il dispositivo senza combustione più avanzato, in occasione dei 10 anni dal lancio di Iqos. Un passo avanti verso un futuro senza fumo, con tecnologia innovativa e produzione sostenibile in Italia

Philip Morris International ha presentato la nuova Iqos Iluma i Prime, il più avanzato dispositivo del portafoglio di prodotti senza combustione. L’annuncio segna una tappa importante, celebrando i dieci anni dal lancio di Iqos, avvenuto per la prima volta in Italia e Giappone nel 2014. Il nuovo dispositivo rappresenta un ulteriore passo verso l’obiettivo di Philip Morris di eliminare le sigarette tradizionali, offrendo alternative più innovative e meno dannose per i fumatori adulti.

La mission di Philip Morris: un futuro senza fumo

Philip Morris International (Pmi) sta trasformando profondamente la propria missione per costruire un futuro senza fumo, puntando a far abbandonare le sigarette tradizionali ai fumatori adulti a favore di prodotti senza combustione, come Iqos. La nuova Iqos Iluma i Prime si aggiunge a questo portafoglio, puntando a un’accelerazione nella transizione verso un futuro senza fumo. Disponibili oggi in oltre 90 mercati in tutto il mondo, questi dispositivi sono progettati per adulti che altrimenti continuerebbero a fumare o a usare prodotti a base di nicotina. L’azienda ha investito 12,5 miliardi di dollari dal 2008 per sviluppare e commercializzare questi nuovi prodotti, che entro il 2030 dovrebbero generare oltre i due terzi dei ricavi netti.

“Iqos Iluma i Prime è il dispositivo Iqos più avanzato di sempre: interattivo, innovativo e inconfondibile. La presentazione di questo nuovo dispositivo altamente tecnologico, frutto di ingenti investimenti in ricerca e sviluppo, conferma il nostro impegno verso un futuro senza fumo. Da più di dieci anni, in Philip Morris, ci impegniamo per offrire alternative migliori – fondate su scienza e tecnologia – a uomini e donne adulti che altrimenti continuerebbero a fumare”. – ha dichiarato Stefano Volpetti, Presidente Smoke-Free Inhalable Products e Chief Consumer Officer di Philip Morris International.

Nuova Iqos: innovazione e tecnologia di avanguardia

Iqos Iluma i Prime introduce nuove funzionalità all’avanguardia, come il Touch Screen, che permette di visualizzare informazioni dettagliate sull’esperienza di utilizzo, tra cui il preriscaldamento e lo stato della batteria. Una delle novità più interessanti è la modalità “Pausa”, che consente di interrompere l’utilizzo e riprenderlo successivamente con lo stesso Smartcore Sticks.

Inoltre, la tecnologia Smartcore Induction System™ riscalda il tabacco dall’interno, garantendo una qualità elevata del prodotto. Il dispositivo offre anche la funzione FlexBattery, che consente di personalizzare l’utilizzo della batteria tramite l’app IQOS, offrendo un’esperienza su misura.

“Basandoci sull’ascolto delle esigenze e dei bisogni dei consumatori abbiamo sviluppato negli anni sette generazioni di IQOS sempre più tecnologiche e innovative – ha dichiarato Gianluca Iannelli, Head of Smoke-Free Products Category di Philip Morris Italia – Vogliamo realizzare una trasformazione epocale del nostro business e vogliamo farlo nel modo più sostenibile e responsabile possibile. Questo approccio sta dando i suoi frutti: in Italia, sono oltre 2 milioni i fumatori che sono passati ai nostri prodotti senza combustione e hanno abbandonato le sigarette”.

Iqos Iluma i Prime: le caratteristiche

Iqos Iluma i Prime è progettato per essere un dispositivo di ultima generazione, offrendo funzionalità avanzate per un’esperienza senza combustione. Le principali caratteristiche includono:

Touch Screen : per monitorare stato di preriscaldamento, durata, utilizzi disponibili e batteria.

: per monitorare stato di preriscaldamento, durata, utilizzi disponibili e batteria. Modalità Pausa : interrompe l’utilizzo e permette di riprendere successivamente con lo stesso stick.

: interrompe l’utilizzo e permette di riprendere successivamente con lo stesso stick. FlexBattery : consente di personalizzare l’uso della batteria con più modalità, adattando l’esperienza alle preferenze del consumatore.

: consente di personalizzare l’uso della batteria con più modalità, adattando l’esperienza alle preferenze del consumatore. Design Premium: disponibile in quattro colori – Breeze Blue, Aspen Green, Garnet Red, e Midnight Black – Iqos Iluma i Prime offre una scelta estetica raffinata.

Il dispositivo è utilizzabile esclusivamente con gli Smartcore Sticks, appositamente progettati per essere riscaldati con tecnologia a induzione. Gli utenti possono trovare ulteriori informazioni sul prodotto e sulle sue caratteristiche sul sito ufficiale di Iqos.

Philip Morris: una filiera integrata del Made in Italy

Philip Morris continua a rafforzare il proprio impegno in Italia, sia in termini di innovazione tecnologica che di sostenibilità. Oltre allo sviluppo di prodotti avanzati come Iqos Iluma i Prima, l’azienda investe anche nella ricerca scientifica, nella transizione digitale e nella formazione professionale, con un focus sulla riduzione dei rifiuti elettronici e sull’ottimizzazione delle risorse naturali.

Philip Morris ha creato una filiera integrata in Italia, che parte dall’agricoltura 4.0 fino alla manifattura d’eccellenza. La filiera coinvolge circa 8.000 imprese italiane e genera un impatto economico diretto e indiretto per oltre 10 miliardi di euro all’anno, pari allo 0,5% del PIL nazionale. Questa rete di imprese non solo supporta l’occupazione, con circa 41.000 persone coinvolte, ma rappresenta un modello di successo internazionale. Ha investito nella filiera agricola italiana, sostenendo oltre 1000 imprese tabacchicole dal 2000 e prevedendo investimenti totali di 2,5 miliardi di euro entro il 2027. Un accordo del 2023 con il Ministero dell’agricoltura prevede l’acquisto del 50% del tabacco greggio italiano, con investimenti fino a 500 milioni di euro. Coldiretti collabora per garantire la sostenibilità della filiera. L’azienda promuove buone pratiche agricole e condizioni di lavoro eque attraverso il Codice Alp.

Philip Morris si impegna anche nell’innovazione, con iniziative come “Digital Farmer” e “BeLeaf”, che mirano a migliorare la sostenibilità e le competenze tecniche dei coltivatori. Inoltre, programmi per la gestione responsabile delle risorse idriche sono stati implementati per ridurre il consumo di acqua.

A livello industriale, il Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna è un centro di eccellenza per i prodotti senza combustione, con investimenti superiori a 1,5 miliardi di euro. Il Centro per l’Eccellenza Industriale e l’Institute for Manufacturing Competences promuovono ricerca e formazione nel settore Industria 4.0.

Philip Morris ha inoltre inaugurato i Digital Information Service Center in varie città italiane, con investimenti previsti di 180 milioni di euro entro il 2027. L’azienda si impegna anche in progetti di sostenibilità ambientale e sociale, come il programma di riciclo “REC” e l’iniziativa “IQOS Refreshed” per ridurre i rifiuti elettronici.

“Nel 2014 ponevamo le fondamenta della nostra visione di un futuro senza fumo in Italia con il lancio del primo Iqos, il dispositivo che avrebbe guidato la trasformazione di un intero settore. Lo stesso anno, a Bologna, posavamo la prima pietra del più grande polo produttivo al mondo totalmente dedicato ai prodotti senza combustione” – ha affermato Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, sottolineando la centralità dell’Italia nella visione del gruppo a livello mondiale – “Oggi, dopo 10 anni esatti, siamo orgogliosi di aver dato vita ad una filiera integrata, tutta italiana, che va dalla pianta di tabacco ai servizi digitali di assistenza post vendita passando per la manifattura 5.0.”