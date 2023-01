Pensioni, l’aumento slitta a marzo: quando arriva il pagamento di febbraio? Ecco le date

Gli aumenti per le pensioni “alte” sono stati congelati a causa di tempi tecnici per il ricalcolo della maggiorazione. Intanto ecco le date dei pagamenti delle pensioni di febbraio 2023

Niente aumenti delle pensioni “più alte” a febbraio. Dal 1° gennaio 2023 sono scattati gli aumenti delle pensioni, ma non per tutti. O meglio, sono scattati per tutti, a seconda la cifra percepita, ma solo ad alcuni sono arrivati già a gennaio. Per gli altri – chi prende un importo superiore a 2.101,52 euro (quattro volte il trattamento minimo) – l’aumento della pensione non arriverà più a febbraio ma a marzo. Lo precisa l’Inps in una nota. Intanto ecco le date dei pagamenti delle pensioni di febbraio.

Pensione febbraio, l’aumento slitta a marzo

Il governo ha rivisto la rivalutazione, mantenendo le regole invariate solo per chi ha un assegno inferiore a 2.100 euro, per i quali l’adeguamento è stato pari al 100% del tasso rilevato (7,3% quello provvisorio). Ma causa “di tempi tecnici per il ricalcolo della maggiorazione”, gli aumenti di febbraio sono stati congelati “riconoscendoli solo a chi era stato rivalutato al 100%”, spiega l’istituto aggiungendo che “nel mese di marzo 2023, l’Inps procederà ad attribuire la perequazione in percentuale in base all’importo annuale in pagamento, come previsto dall’art. 1 comma 309 della legge di bilancio”. E, sempre nello stesso mese, “saranno inoltre posti in pagamento anche gli arretrati riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023″.

Pensione, quando arriva il pagamento di febbraio: le date

Dal prossimo mercoledì prenderanno il via i pagamenti delle pensioni relativi al mese di febbraio 2023. I pensionati che ritirano le somme in contanti dovranno recarsi negli uffici postali dal 1° febbraio al 7 febbraio seguendo la consueta turnazione alfabetica.

A seguire il calendario per il pagamento delle pensioni di febbraio 2023:

-dalla A alla B: 1º febbraio 2023;

-dalla C alla D: 2 febbraio 2023;

-dalla E alla K: 3 febbraio 2023;

-dalla L alla O: 4 febbraio 2023 (solo la mattina);

-dalla P alla R: 6 febbraio 2023;

-dalla S alla Z: 7 febbraio 2023.

Invece, per i pensionati che ricevono l’accredito sul conto corrente bancario, la data di pagamento della pensione è fissata al 1° febbraio, il primo giorno bancabile nel mese.

Come consultare il cedolino online

Per conoscere l’importo della propria pensione occorre controllare il cedolino online, messo a disposizione dall’Inps. Basta recarsi sul sito dell’istituto e cliccare sull’apposito servizio nel quale sono presenti anche le notifiche di pagamento della pensione. Una volta entrati sul sito Inps basta cliccare su “MyInps” e poi recarsi su link “Prestazioni e Servizi” e quindi aprire “Cedolino pensione e servizi collegati”.

Per accedere al servizio, si ricorda, bisogna possedere le credenziali digitali, quali Spid, Cie o Cns.