Peggy Guggheneim Venezia, tornano i laboratori gratuiti per bambini

Dopo oltre un anno di assenza, a partire da domenica 6 giugno riprendono finalmente in presenza i Kids Day, laboratori gratuiti per bambini dai 4 ai 10 anni, che si svolgono tutte le domeniche in museo, dalle 15 alle 16.30 (su prenotazione)

Nei mesi di giugno e luglio gli appuntamenti saranno destinati a un massimo di dieci partecipanti e si svolgeranno all’aria aperta, nel giardino di sculture della Collezione Peggy Guggenheim. Nati nel 2003, i Kids Day sono laboratori ideati con lo scopo di introdurre i piccoli visitatori all’arte in modo accessibile e ludico. A causa della pandemia e dei ripetuti periodi di chiusura di Palazzo Venier dei Leoni, i workshop in presenza sono stati sospesi, ma restituiti digitalmente attraverso una serie di tutorial trasmessi, ogni domenica sempre alle 15, sui canali social della Collezione. Con oltre 50 video e 300.000 visualizzazioni, i Kids Day virtuali hanno riscosso un enorme successo, e proseguiranno parallelamente ai laboratori in presenza. Ora però è tempo di tornare a imparare l’arte dal vivo, divertendosi e liberando la propria creatività e fantasia insieme ad altri piccoli partecipanti. La partecipazione ai laboratori è su prenotazione sul sito del museo al seguente link a partire dal lunedì precedente ciascun appuntamento. Lo svolgimento del workshop avviene nel rispetto delle norme di contenimento del Covid-19 e ciuscun bambino riceverà gli strumenti di lavoro personali, precedentemente igienizzati. In caso di mal tempo i Kids Day vengono cancellati.

Il 24 giugno e 26 agosto, infatti, la Collezione Peggy Guggenheim ospiterà nuovamente “Estate a Palazzo”, progetto rivolto agli over 75, promosso dall’Associazione Red Carpet for All e patrocinato dal Comune di Venezia. Due appuntamenti, dalle 9 alle 10, prima dell’orario di apertura al pubblico, permetteranno a un gruppo di ospiti della quarta età di seguire una visita guidata gratuita nel giardino della Collezione, portandoli così a vivere un momento di condivisione volto al benessere personale. Per maggiori informazioni e per prenotarsi è possibile chiamare il numero +39 370 1260 488 o scrivere a estateapalazzo@gmail.com

. Gli incontri avvengono all’aria aperta, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Alla luce del Manifesto per la rinascita che il museo ha lanciato lo scorso febbraio e che ruota attorno alle parole chiave ISPIRAZIONE, SOSTENIBILITÀ e PRESENTE, aprendo la comprensione dell’arte ai bambini e l’approfondimento al pubblico della quarta età, tali attività interpretano sia il tema dell’ispirazione che quello della sostenibilità sociale, intesa come sostenibilità culturale e dunque sinonimo di accessibilità e inclusione.