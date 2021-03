Pd, Letta ha sciolto la riserva: “Io ci sono”

Sarà l’ex premier Enrico Letta il nuovo segretario del Partito democratico: la proclamazione domenica pomeriggio al termine dell’assemblea.

Enrico Letta ha sciolto la riserva: sarà lui il nuovo segretario del Partito Democratico. Il politico e docente toscano, già premier nel 2013, lo ha comunicato con un tweet intorno a mezzogiorno: “Io ci sono”, ha scritto con un hashtag, e in un video di poco più di un minuto ha formalizzato la sua candidatura all’Assemblea dem che si terrà domenica, ringraziando il segretario dimissionario Nicola Zingaretti e annunciando che interverrà nel corso dell’Assemblea: “Credo nel valore della parola – spiega Letta nel video- invito tutti a volare sulla base delle mie parole. Sapendo che non cerco l’unanimità ma la verità nei rapporti fra di noi per uscire da questa crisi”.

“Oggi sono qui – ha aggiunto Letta nel video pubblicato su Twitter – dove lunedì scorso non avrei mai immaginato per candidarmi alla guida di quel partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda. Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici”. Nel video il futuro segretario del Partito Democratico, che ha già ricevuto l’endorsement della quasi totalità delle correnti, in particolare del segretario uscente Zingaretti ma anche di quelle minoritarie e degli “ex renziani”, è apparso sorridente e disteso, dopo le tensioni dei giorni scorsi che l’avevano costretto a prendersi del tempo prima di decidere, facendo tra l’altro sapere che non avrebbe accettato “nessun diktat”.

Inizialmente spalmata su due giorni, l’assemblea Pd è stata ridotta a uno solo. Si terrà domenica 14 marzo, a partire dalle 9,30, completamente online e in streaming sulla pagina Facebook del partito. Alle 15 ci sarà la proclamazione del segretario. Si inizia con la presidente Cuppi che informerà l’Assemblea sulle dimissioni del segretario e farà un intervento. Dopodiché l’assemblea verrà sospesa per un’ora e mezzo-due ore per sottoscrivere le candidature. Nello stesso fine settimana si tiene anche l’assemblea di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi che proprio di Letta fu rivale nella successione a Palazzo Chigi, che tutti ricordano come tutt’altro che pacifica. Ora i due si ritrovano nella stessa maggioranza di governo e uno dei temi principali sarà se riprendere il dialogo, dopo che l’ultima segreteria del Pd si era molto orientata verso un asse col Movimento 5 Stelle.

Letta nel luglio 2016 è stato nominato presidente dell’Istituto Jacques Delors, un think tank europeo fondato vent’anni prima dall’ex presidente della Commissione europea Jacques Delors, guidato in passato anche da Tommaso Padoa-Schioppa. Attualmente vive a Parigi, dove dirige dal 2015 la Scuola di affari internazionali dell’Istituto di studi politici di Parigi. Sarà il nono segretario del Pd, dopo Walter Veltroni, Guglielmo Epifani, Dario Franceschini, Pier Luigi Bersani, Maurizio Martina, Matteo Renzi, Matteo Orfini e Nicola Zingaretti.