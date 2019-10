Pd, che autogol appoggiare la Raggi

La linea morbida inaugurata dal segretario del Pd Zingaretti verso la disastrosa amministrazione Raggi a Roma ha sorpreso i più: inseguendo i Cinque Stelle il Pd rischia il boomerang

Può anche darsi che l’inedita linea morbida adottata dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nei confronti del sindaco di Roma, Virginia Raggi, in assoluto il peggior sindaco della Capitale in compagnia del neofascista Alemanno, fosse funzionale alla ricerca di un accordo con i Cinque Stelle nella regione Lazio o in vista delle elezioni in Emilia, ma sorpredente è stata e sorprendente rimane.

La Giunta grillina di Roma è odiatissima nella Capitale perchè ha sepolto la città di immondizia e di buche nelle strade, ha definitivamente sfasciato il sistema di trasporti, non ha realizzato una sola nuova infrastruttura in tre anni anni, non è stata in grado di risolvere il problema del nuovo stadio della Roma e ha perso nettamente il confronto con Milano, lasciandosi sfuggire l’occasione delle Olimpiadi che avrebbero portato migliaia di posti di lavoro. Per non dire delle infinite beghe giudiziarie e degli scandali che hanno investito sia il Comune che le sue municipalizzate e i continui ribaltoni negli assessorati.

Di fronte a questo disastro, sarebbe logico attendersi che il segretario del Pd chieda le dimissioni del sindaco Raggi e invece, intervistato l’altra sera da Lilli Gruber in “Otto e mezzo” su La7, Zingaretti ha seraficamente risposto: “Dimettersi? Raggi dovrebbe affrontare con più decisione e collegialità temi per troppo tempo irrisolti”. Decisione? Collegialità? Ma se una è incapace tale resta e i tre anni di amministrazione della Capitale lo hanno abbondantemente dimostrato.

Il Pd avrà fatto i suoi calcoli ma rinunciare a dare battaglia contro la disastrosa amministrazione Raggi è una mossa azzardata. Esattamente come si sta rivelando il gregarismo con cui – salvo rare eccezioni – il Pd vive l’esperienza di governo nel Conte 2. Dopo il taglio dei parlamentari, Zingaretti sarebbe pronto a seguire il populismo grillino anche sulla riforma della giustizia a senso unico e sulle manette agli evasori in vista della costruzione, come propone Dario Franceschini, di una casa comune con i Cinque Stelle? Se così fosse, non si comprenderebbe però perchè un elettore che gradisce l’opzione populista dovrebbe votare Pd e non direttamente i Cinque Stelle.