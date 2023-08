PayPal lancia la sua prima stablecoin ancorata al dollaro: dopo Meta ci prova un’altra Big tech

Dopo il buco nell’acqua di Meta con Diem (ex Libra), ci prova un’altra Big tech: si chiama PayPal Usd e sarà emessa sulla blockchain Ethereum

Paypal debutta nel mondo delle criptovalute con la sua stablecoin collegata al dollaro. Il colosso dei pagamenti online ha lanciato PayPal Usd (Pyusd), un token che replica l’andamento del dollaro: 1 PayPal Usd equivale infatti a un dollaro Usa. Girerà sulla blockchain di Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione e sarà presto disponibile per gli utenti PayPal negli Stati Uniti. Verrà emesso da Paxos Trust e sarà garantito da depositi in dollari Usa, titoli del Tesoro a breve termine e simili equivalenti in contanti. “Gli utenti di PayPal potranno acquistare PayPal Usd, trasferirli su altri portafogli digitali, convertirli in altre criptovalute, utilizzarli per pagare online o per pagare denaro ai propri cari”, ha affermato il gruppo californiano in un comunicato stampa. Come ha sottolineato Bloomberg, si tratta della prima stablecoin lanciata da una Big Tech dell’ambito finanziario. In realtà, ci aveva già provato Meta nel 2019 con Libra, ma dovette fare un passo indietro.

La notizia ha avuto un impatto positivo – ma contenuto – sul titolo. A Wall Street le azioni PayPal hanno chiuso in rialzo del 2,66% a 64,42 dollari. Tuttavia, nell’ultimo anno in Borsa il titolo ha ceduto oltre il 30%.

Che differenza c’è tra una stablecoin e una criptovaluta?

La stablecoin è molto meno soggetta alle oscillazioni del mercato essendo una valuta digitale ancorata a un asset di riferimento come in questo caso il dollaro, ma anche materie prime come l’oro. La volatilità delle criptovalute tradizionali – soprattutto negli ultimi due anni – ha spesso reso difficile per gli utenti utilizzarle come mezzo di scambio stabile ma, con l’introduzione di una stablecoin, PayPal mira a risolvere questo problema. Al momento le stablecoin in circolazione valgono circa 126 miliardi di dollari. A dominare il mercato Tether Usd (che ne capitalizza più di 80 miliardi), seguita da Usdc (26 miliardi).