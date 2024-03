Pattie Boyd, modella, icona e musa di George Harrison e di Eric Clapton: in asta la collezione di lettere d’amore e testi rari

Fornendo una straordinaria finestra sul mondo privato della celebre modella, musa, fotografa e icona, The Pattie Boyd Collection sarà offerta da Christie’s online dall’8 al 22 marzo con tutti i 116 lotti aperti alla navigazione dal 26 febbraio

Quattro volte cover-girl di Vogue, Boyd è ampiamente considerata la musa più leggendaria del rock: in quanto ex moglie di George Harrison ed Eric Clapton, ha ispirato alcune delle più grandi canzoni d’amore di tutti i tempi. La vendita è guidata dall’artwork originale scelto da Eric Clapton per la copertina dell’album Layla and Other Assorted Love Songs di Derek and The Dominos del 1970 (stima: £ 40.000-60.000) e dai testi originali scritti a mano per Mystical One di George Harrison (stima: £ 30.000) -50.000), insieme a lettere d’amore, disegni, fotografie, moda, gioielli e orologi. Le stime vanno da £ 300 a £ 60.000.

L’intera vendita sarà visibile al pubblico presso la sede di Christie’s a Londra dal 15 al 21 marzo

Modella di successo nella Swinging London, Pattie Boyd incontrò il futuro marito George Harrison sul set del film dei Beatles del 1964 A Hard Day’s Night. La loro relazione mise Boyd al centro della Beatlemania e ispirò George, profondamente innamorato, a scrivere la duratura ballata dei Beatles Something. Nel 1970, il caro amico e collega musicista di Harrison, Eric Clapton, dichiarò il suo amore segreto per Boyd nella canzone Layla, il soprannome segreto di Clapton per Boyd. Ha preso in prestito il nome da un racconto persiano del XII secolo di un uomo portato alla follia da un amore irraggiungibile. Da allora la traccia è stata acclamata come una delle più grandi canzoni d’amore. Boyd in seguito ispirò Clapton a scrivere l’intramontabile Wonderful Tonight, dopo aver lasciato Harrison per stare con lui nel 1974. Eric e George rimasero amici per tutta la vita.

Ulteriori punti salienti includono:

Love Stories:

La vendita presenta approfondimenti intimi sul più famoso “triangolo amoroso” della storia della musica, tra cui: due importanti lettere d’amore scritte a mano da Eric Clapton nel 1970 (ciascuna con una stima di £ 10.000-15.000), una spedita urgentemente a casa Harrison nello stesso periodo che ha scritto la sua famosa inno all’amore non corrisposto, Layla; una lettera del 1971 di George Harrison (stima: £ 10.000-15.000); un telegramma di Eric (stima: £ 1.000-1.500); e l’artwork originale utilizzato per la copertina dell’album Layla and Other Assorted Love Songs di Derek and The Dominos del 1970, originariamente acquistato da Clapton dal figlio dell’artista Frandsen De Schomberg durante un soggiorno nel 1970 a casa dell’artista in Francia, quando il chitarrista era colpito dalla somiglianza con Pattie Boyd, dai capelli altrettanto biondi (stima: £ 40.000-60.000).

Musica:

Materiale da sogno per i fan dei Beatles e di Clapton in tutto il mondo, i lotti musicali includono: un raro set di testi scritti a mano da Eric Clapton per una canzone inedita Sweet Eloraine, (stima: £ 4.000-6.000); uno scarabocchio di design originale per un’etichetta LP della Apple Records di George Harrison (stima: £ 3.000-5.000); un raro set di testi completi scritti a mano di George Harrison per la canzone Mystical One (stima: £ 30.000-50.000); e una scaletta scritta a mano da Eric Clapton (stima: £ 1.000-1.500).

Fotografie:

Sia come soggetto che come fotografo, i ritratti di Boyd e della sua cerchia spaziano da: una serie di fotografie vintage originali scattate da Boyd durante lo storico soggiorno dei Beatles nell’ashram di Maharishi Mahesh Yogi a Rishikesh, India, nel 1968 (stima: £ 3.000-5.000) ; lo straordinario ritratto di Eric Swayne apparso sulla copertina del libro fotografico di Boyd del 2022 My Life in Pictures (stima: £ 600-800); Pattie e George nella loro casa nel Surrey, Kinfauns The Rose Garden, scattata da Boyd (stima: £ 4.000-6.000); un elegante autoritratto allo specchio (stima: £ 1.000-1.500); e una fotografia Polaroid unica di Boyd di Eric Clapton con la sua chitarra Fender Stratocaster preferita, soprannominata “Blackie”, intorno al 1977 (stima: £ 800-1.200). La vendita includerà anche una stampa in platino unica di Boyd of George sull’isola di Skye (stima: £ 2.000-3.000); un album di fotografie vintage originali della luna di miele di George e Pattie alle Barbados (stima: £ 2.000-3.000); così come una raccolta di fotografie Polaroid originali, in gran parte scattate durante il periodo di Boyd con Clapton, con stime individuali che vanno da £ 300.

Moda, orologi e gioielli:

Un piccolo gruppo di gioielli e orologi comprende: un orologio da cocktail art déco con diamanti incastonati (stima: £ 4.000-6.000), un orologio Rolex (stima: £ 2.500-4.000); e un ciondolo articolato con fata in argento smaltato e argento dorato commissionato a Mick Milligan (stima: £ 2.000-3.000), gli ultimi due dei quali erano regali di Eric Clapton. I lotti di moda includono un miniabito psichedelico di The Fool Collective (stima £ 1.000-1.500) e un completo in broccato chinoiserie azzurro di The Fool Collective (stima £ 800-1.200).

Immagine di copertina Christie’s lotto in asta: George Harrison and Pattie Boyd at Kinfauns, March 1965 Henry Grossman (1936-2022). Stima GBP 1,000 – GBP 1,500