Password, ecco come sceglierla bene: FIRST Tutorial ti aiuta

Come scegliere la password giusta e come memorizzarla: FIRST Tutorial ti aiuta a muoverti tra chiavette, file e codici per non sbagliare.

Creare una chiavetta USB con file protetti, ma anche scegliere la password giusta e come memorizzare in maniera sicura tutti i codici usati ogni giorno: questi e altri consigli sono ora alla portata di tutti i lettori di FIRSTonline, basta cliccare sul nuovo sito gemello FIRST Tutorial, interamente dedicato all’universo delle “istruzioni per l’uso”. Le memorie di massa portatili che si collegano al computer mediante la porta USB sono universalmente note come “chiavette USB” o “penne USB” e rappresentano oramai il modo più pratico e diffuso di scambiare fisicamente file da un computer all’altro. Tramontata l’era degli scomodi e poco efficienti floppy disk prima e CD dopo, il metodo più pratico per portarsi appresso file di ogni tipo e dimensione è rappresentato da una chiavetta di dimensioni talmente piccole da essere oramai tenuta nel portamonete. Ma la sua praticità è anche il suo tallone d’Achille. Su FIRST Tutorial anche consigli sul VPN, ossia Virtual Private Network, cioè quando si utilizza la rete pubblica Internet per creare una rete privata. Ci sono diversi servizi gratuiti che garantiscono un’adeguata protezione, ma non è tutto oro quello che luccica: ecco perché è sconsigliato fidarsi.