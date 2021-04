Pass spostamenti ed eventi: ecco come funzionerà

Un pass necessario per spostarsi tra regioni situate in fasce diverse e per accedere a eventi sportivi e culturali – Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Dopo mesi di chiusure e divieti, arriva il piano sulle riaperture che porta con sé anche un’importante novità sugli spostamenti tra Regioni.

Dal 26 aprile, secondo quanto annunciato dal presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa, tornerà la zona gialla. A partire da maggio gli spostamenti tra Regioni inserite nella fascia soggetta alle restrizioni minori saranno liberi.

Chi invece dovrà spostarsi tra Regioni che si trovano in fasce diverse avrà bisogno di un pass.

PASS SPOSTAMENTI: COS’È

Il Pass spostamenti altro non è che un certificato che inizialmente sarà sotto forma cartacea e, a regime, diventerà digitale. Il pass servirà a chi decide di spostarsi tra Regioni collocate in fascia diversa (per esempio da zona gialla a zona arancione o rossa) per ragioni diverse da salute, lavoro o necessità e attesterà:

che il soggetto si è già sottoposto a vaccino (entrambe le dosi per Astrazeneca, Pfizer o Moderna);

(entrambe le dosi per Astrazeneca, Pfizer o Moderna); che il soggetto è risultato negativo al tampone (antigenico o molecolare) effettuato nelle 48 ore precedenti al viaggio;

(antigenico o molecolare) effettuato nelle 48 ore precedenti al viaggio; che il soggetto ha avuto il Covid ed è guarito: in questo caso potrebbero essere necessari sia un test sierologico che un tampone (molecolare o antigenico).

In questo contesto ricordiamo che sono già diverse le Regioni che consentono l’ingresso dentro propri confini previo tampone effettuato nelle 48 ore precedenti anche per motivi di salute, lavoro o necessità.

PASS SPOSTAMENTI: LO SCOPO

L’ispirazione è palese: il passaporto vaccinale presentato lo scorso 17 marzo che presto diventerà fondamentale per viaggiare tra i Paesi Ue. Lo scopo del pass italiano sarà quello di contenere la diffusione del Covid-19 e soprattutto delle sue varianti. In aggiunta, il certificato diventerà fondamentale in vista dell’estate, quando ci si potrà spostare tra luoghi situati in zone diverse per andare in vacanza.

PASS ANCHE PER GLI EVENTI

Secondo le indiscrezioni, lo stesso pass servirà anche per accedere ad eventi culturali e sportivi, quando finalmente potranno ricominciare.