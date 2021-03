Pasqua, spostamenti, colore Regioni: ecco il nuovo decreto

Al vaglio del consiglio dei ministri la nuova stretta che sarà in vigore dal 15 marzo al 6 aprile – Ecco le regole sugli spostamenti, le novità sul colore delle regioni e le restrizioni valide per Pasqua

Pasqua in lockdown per tutti, restrizioni sugli spostamenti e addio alla zona gialla. Queste le misure principali contenute nel decreto legge al vaglio del consiglio dei ministri in corso e già comunicate alle Regioni nell’ambito dell’incontro tenutosi in mattinata. Le nuove regole entreranno in vigore lunedì 15 marzo e resteranno valide fino a Pasquetta, che quest’anno cade il 6 aprile.

Stavolta non ci sarà nessun Dpcm. Il cambiamento impresso dal Presidente del Consiglio Mario Draghi si applica anche al “metodo” e dunque si va avanti attraverso un decreto legge contenente tutte le novità in arrivo. “Il premier Draghi e questo governo ritengono importante coinvolgere il Parlamento e avere un confronto con tutte le forze politiche. Il nuovo provvedimento, con ogni probabilità, entrerà in vigore dalla giornata di lunedì 15 marzo”, ha spiegato la ministra per gli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini.

PASQUA IN ROSSO

Il 3, il 4 e il 5 aprile tutta Italia sarà zona rossa. Come avvenuto per Natale e Capodanno, le festività pasquali saranno caratterizzate da limiti e restrizioni per evitare riunioni o assembramenti che possano favorire i contagi e la diffusione delle varianti. Le restrizioni si applicheranno a tutte le regioni, eccezion fatta per la Sardegna se continuerà ad avere i parametri da zona bianca.

ADDIO ALLA ZONA GIALLA

Il nuovo decreto dice addio alla zona gialla. Da lunedì le Regioni che attualmente sono in area gialla passeranno automaticamente in arancione (o in rosso se l’Rt è addirittura superiore). La novità sarà valida dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile (il 3-4-5 tutti in zona rossa, lo ripetiamo) e si applicherà anche alle Regioni che hanno parametri da zona gialla, che passeranno in arancione a prescindere dai 21 parametri che saranno comunicati oggi dalla cabina di regia. L’unica regione a “salvarsi” è la Sardegna, che è in zona bianca.

ZONA ROSSA

Cambiano anche i parametri che determinano l’ingresso di una regione in zona rossa. Da lunedì sarà sufficiente un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 250 casi per 100mila abitanti per far scattare il lockdown. In parallelo, si abbassa da 1,5 a 1,25 la soglia dell’indice Rt per l’ingresso in zona rossa.

Non solo. I presidenti di Regioni e Province autonome possono decidere, quando l’intera Regione è in arancione, di istituire zone rosse o anche misure più restrittive “nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti” oppure “nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave”.

LE REGOLE SUGLI SPOSTAMENTI

Dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, quando le Regioni saranno in zona arancione è consentito “lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22”. Ritornando anche in questo caso le regole in vigore a dicembre-gennaio. Stabilito un limite di due persone al massimo oltre a quelle conviventi, eccezion fatta per i minori di 14 anni, i cittadini disabili o non autosufficienti conviventi. Queste regole si applicheranno alle zone arancioni, ma non alle zone rosse, dove gli spostamenti rimangono vietati.

Il 3, il 4 e il 5 aprile, invece “è consentito, in ambito regionale, lo spostamento” verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone con minori di 14 anni.