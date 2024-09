Parlamento europeo, onore ai 4 italiani (2 Pd e 2 Fi) che hanno votato per le armi all’Ucraina contro il populismo filo-Putin

Tutte le delegazioni italiane nel Parlamento europeo, da destra a sinistra, hanno votato contro l’uso delle armi occidentali dell’Ucraina per difendersi dalla Russia. Ma quattro parlamentari hanno avuto il coraggio di dissentire

Che indecoroso spettacolo quello delle delegazioni italiane nel Parlamento europeo dove, malgrado in pronunciamento favorevole di una larghissima maggioranza, hanno votato contro le armi occidentali a largo raggio all’Ucraina per contrastare la guerra aggressiva della Russia. Solo 4 parlamentari, due del Pd (Picerno e Gualmini) e due di Forza Italia (Salini e Falcone) hanno avuto il coraggio di sostenere fino in fondo l’Ucraina votando in dissonanza dai loro stessi gruppi. Puoi sostenere a parole l’Ucraina fin che vuoi, ma se non le permetti di utilizzare le armi che riceve dall’Occidente per colpire non indiscriminatamente e non obiettivi civili ma unicamente le basi da cui Mosca fa partire missili e droni che uccidono gli ucraini, la solidarietà si riduce a pura ipocrisia. Ma come spiegare questo improvviso ripiegamento italiano? Dipende molto poco dal pacifismo acritico di Papa Bergoglio ma è invece il frutto avvelenato dei populismi filo-Putin che imperversano nel nostro Paese a destra come a sinistra. A destra Putin può contare su Salvini che non ha mai negato la sua simpatia per lo zar russo e che si oppone ferocemente alle armi all’Ucraina ma soprattutto influenza pesantemente la premier Giorgia Meloni che non vuole nemici a destra. A sinistra il punto di riferimento della politica guerrafondaia della Russia è il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte, che ha sempre guardato a Mosca con un occhio di riguardo anche quando era premier. Salvini e Conte dicono di temere l’escalation dando le armi a Zelensky: pensano di fermarla con la capitolazione definitiva dell’Ucraina? Salvini e Conte, sempre loro, fin dai tempi del Governo Conte 1, quello dei decreti sicurezza e della lotta ai migranti anche a costo di farli morire in mare. Meno male che qualcuno ragiona e ha ancora la forza di opporsi alla resa a Putin.