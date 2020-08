Pandemia o ripresa: chi vincerà? Tutto sulle lancette dell’economia

Le lancette dell’economia di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi risponderanno domani, 8 agosto, su FIRSTonline alle principali domande che dominano lo stato e gli scenari economici italiani ed internazionali

L’estate del nostro tormento non è finita ancora. Chi avrà la meglio? L’invisibile e mortifero virus o le forze vitali dell’economia? I nuovi focolai infettivi soffocheranno nella culla l’infante ripresa? E già si stagliano minacciosi i nembocumuli autunnali. Quante imprese chiuderanno per mancanza di ordini? E quanti posti di lavoro andranno persi? Quali armi potranno essere sfoderate per difendere domanda e offerta e anzi rinforzarle di fronte dell’inevitabile ritorno dell’epidemia, che mai è andata in ferie? È opportuno ridurre i sussidi a persone e imprese e lasciare operare la selezione del mercato? La liquidità con cui le banche centrali inondano i sistemi finanziari è un oppiaceo che genera assuefazione? Perché il dollaro prosegue nella sua discesa, sempre più vorticosa? Domani Le lancette dell’economia daranno risposta ad alcune di queste e ad altre domande. La storica rubrica, curata da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi, in versione estiva. Solo su FIRSTonline.