Pagine di un diario d’arte (II): Donne di Tahiti sulla spiaggia di Paul Gauguin

Tahiti per Gauguin rappresentò la ricerca del paradiso. I suoi dipinti esotici ripercorrono la ricerca dell’Eden in una natura lussureggiante, di semozioni, visioni e colori. Donne di Tahiti sulla spiaggia fu dipinto da Paul Gauguin nel 1891

Donne di Tahiti sulla spiaggia fu dipinto da Paul Gauguin nel paradiso incontaminato che cercava. L’artista era infatti in fuga dai problemi finanziari e dalla difficile situazione personale. Le figure presenti nell’Opera di Gauguin sono spesso definite da una spessa linea di contorno, elegante e decorativa. L’artista scandisce la composizione secondo una misteriosa ed armoniosa geometria, realizzando così una scena di genere che ritrae due donne. Gauguin attribuisce molta importanza a questa composizione, tanto da realizzarne, nel 1892, una replica intitolata Parau Api (Dresda, Staatliche Kunstsammlungen)- Immagine sotto. In queste figure si nota l’influsso esercitato dalle linee sintetiche e dalle forme semplificate di Manet che Gauguin ammira.

Era il 1891 quando Gauguin decise di andare a Tahiti a causa delle sue sempre più pressanti difficoltà finanziarie per essere “finalmente libero”

Questa composizione è tipica delle opere dipinte agli inizi del suo primo soggiorno. Si tratta di tele che mostrano donne tahitiane, imponenti figure ieratiche inserite ognuna in un loro loro spazio che rende possibile il susseguirsi di arabeschi. I visi disegnano una maschera o un profilo sono piuttosto simili ma con una forte espressione malinconica. Donne di Tahiti sulla spiaggia di Paul Gauguin fu inizialmente donato da Paul Gauguin al capitano Arnaud di Tahiti. Passò di proprietà alla figlia Mme Wilmot di Papeete fino al 1920 e poi dal 1923 nella collezione del visconte Guy de Cholet. Poi fu poi donato dalla contessa Vitali ai Musei Nazionali francesi. Nel 1923 è nelle collezioni del Louvre ma fino al 1929 fu esposto al musée du Luxembourg di Parigi. Resta al Museo del Louvre dal 1929 al 1947 per essere trasferito alle Galerie du Jeu de Paume di Parigi. Dal 1986 è conservato al Musée d’Orsay di Parigi.

Chi era Paul Gauguin

Eugène Henri Paul Gauguin (1848-1903) è stato un artista post-impressionista francese. Non apprezzato fino a dopo la sua morte, Gauguin è ora riconosciuto per il suo uso sperimentale del colore e per lo stile sintetista che erano distinti dall’impressionismo. Verso la fine della sua vita trascorse dieci anni nella Polinesia francese. I dipinti di questo periodo raffigurano persone o paesaggi di quella regione. Il suo lavoro ha influenzato l’avanguardia francese e molti artisti moderni, come Pablo Picasso e Henri Matisse, ed è ben noto per il suo rapporto con Vincent e Theo van Gogh. L’arte di Gauguin divenne popolare dopo la sua morte, in parte grazie agli sforzi del mercante Ambroise Vollard, che organizzò mostre delle sue opere verso la fine della sua carriera e contribuì all’organizzazione di due importanti mostre postume a Parigi. Gauguin fu una figura importante nel movimento simbolista come pittore, scultore, incisore, ceramista e scrittore. La sua espressione del significato intrinseco dei soggetti nei suoi dipinti, sotto l’influenza dello stile cloisonnista, aprì la strada al primitivismo e al ritorno allo stile pastorale. Fu anche un influente sostenitore dell’incisione su legno e delle xilografie come forme d’arte.

Immagine di copertina: Paul Gauguin Donne di Tahiti 1891

© Museo d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt