Padoan: “Disponibile a candidarmi ma la Fornero non si tocca”

Franco Locatelli | 7 gennaio 2018, 9:18

Bill Emmott, l'ex direttore dell'Economist che nell'aprile del 2001 pubblicò la celebre copertina intitolata "Why Silvio Berlusconi is unfit to lead Italy" non esclude che ora il leader di Forza Italia possa diventare il "salvatore politico dell'Italia" perchè è approdato su posizioni moderate - Ma non vanno scordati due particolari non proprio secondari