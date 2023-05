OTB di Renzo Rosso fa shopping e rileva la maggioranza della storica pelletteria Frassineti

La famiglia imprenditoriale fondatrice manterrà una quota di minoranza e Gaia Frassineti continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato ma Renzo Rosso farà sentire la sua capacità creativa

OTB fa shopping in provincia di Firenze e rileva la maggioranza della storica pelletteria Frassineti. Il gruppo internazionale della moda di Renzo Rosso, tramite la controllata Staff International, ha acquisito una quota di maggioranza della storica pelletteria fiorentina Frassineti, già fornitore strategico e di lungo periodo per il brand Jil Sander. La famiglia imprenditoriale fondatrice, spiega in una nota, manterrà una quota di minoranza e Gaia Frassineti continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato nel percorso di sviluppo della società.

Staff International, piattaforma industriale per alcune delle etichette nel portafoglio di OTB, rafforza così il proprio network di fornitori, costituito oggi da oltre 800 aziende basate in Italia. “Grazie a questa operazione, il Gruppo metterà a disposizione di Frassineti le proprie competenze nell’ambito dell’innovazione tecnologica e digitale e della sostenibilità, accompagnando l’azienda verso un modello di business sempre più responsabile”.

Rosso (OTB): “Queste aziende e competenze fanno la forza del nostro Paese”

“I brand del comparto luxury del nostro Gruppo sono accomunati da una forte attenzione all’artigianalità dei capi e dall’uso di materie prime di altissima qualità, un aspetto reso possibile solo dalla collaborazione con imprese come Frassineti, che rendono unica la filiera del settore moda in Italia e nel mondo. Sono queste aziende e queste competenze che fanno la forza del nostro Paese ed è su di esse che dobbiamo continuare a investire – ha dichiarato Renzo Rosso -. OTB lo fa da sempre, affiancando le imprese in un percorso di crescita e valorizzazione delle eccellenze del nostro Paese. Siamo molto orgogliosi di poter lavorare con Gaia, un’altra giovane e talentuosa donna che entra a far parte del nostro Gruppo e che rappresenta un esempio di come una seconda generazione di imprenditori possa continuare a tramandare la tradizione, la cultura e lo spirito imprenditoriale della propria famiglia”.