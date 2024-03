Oscar 2024: trionfa Oppenheimer. Italia a mani vuote. Delusione per Garrone. L’elenco di tutti i vincitori

Il film sulla storia del fisico Robert Oppenheimer vince 7 statuette tra cui quella di miglior film, regia e miglior attore protagonista. Per l’Italia anche quest’anno nessun Oscar con il film di Matteo Garrone che era in lizza per il miglior film straniero. All’asciutto anche Barbie. Ecco la lista dei vincitori

È stato il trionfo di Oppenheimer che vince miglior film e altre sei statuette tra cui quella di miglior attore (Cillian Murphy) e miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr.). Va così in cantiera la 96esima edizione degli Oscar che si è chiusa senza grandi colpi di scena. La vittoria del film di Christopher Nolan (miglior regia) era attesa, essendo stato tra i favoriti fin dai primi pronostici, anche se la lista dei film in competizione quest’anno era particolarmente ricca di titoli notevoli per vari motivi, sia tecnici che emotivi o sociali. Emma Stone ha conquistato il premio come miglior attrice protagonista per il suo ruolo in “Povere Creature” mentre l’oscar per la miglior attrice non protagonista è andata a Da’vine Joy Randolph per The Holdovers.

Oscar 2024: Italia senza premi

Nessun premio anche quest’anno per l’Italia che era in lizza con il film di Matteo Garrone “Io Capitano” nella categoria miglior film straniero. Ad aggiudicarsi il premio è stato “La zona d’interesse“, pellicola tratta dal romanzo omonimo del 2014 scritto da Martin Amis, che narra della vita quotidiana di Rudolf Höß, comandante del campo di concentramento di Auschwitz, insieme alla sua famiglia e ad altri personaggi, all’interno dell’area di interesse di circa 25 miglia attorno al campo.

Oscar 2024: Barbie chiude con zero statuette

Delusione per Barbie che non ottiene nessun oscar. Alle candidature, la regista Greta Gerwig e Margot Robbie erano già stata escluse dalla cinquina per il miglior regista e per la miglior attrice. Durante la cerimonia degli Oscar, questa tendenza è stata confermata, con “Povere Creature” che ha vinto tutti i premi miglior costume, scenografia e Makeup mentre la statuetta per la miglior sceneggiatura non originale è andata ad “American Fiction”.

Oscar 2024: l’elenco di tutti i vincitori