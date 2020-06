Orario estivo Trenitalia: via al turismo dell’ultimo miglio

Molte le novità di Fs per l’estate 2020, tra tutela della salute, sostenibilità e 250 nuove tratte – L’obiettivo è il rilancio del turismo interno, collegando tutto il Paese.

Quella del post-Covid sarà un’estate di vacanze di prossimità e l’offerta di Trenitalia si è regolata di conseguenza: tutela dei viaggiatori, potenziamento delle tratte per le località turistiche, di mare ma anche di montagna, e copertura dell’ultimo miglio. L’orario estivo presentato da Fs entra in vigore il 14 giugno e presenta diverse novità. Intanto un cambio di paradigma: dopo mesi di blocco, il trasporto ferroviario torna quasi a pieno regime e rappresenta uno strumento decisivo per far ripartire il Paese, attraverso il turismo. “Negli ultimi due anni abbiamo prodotto risultati importanti, ma ora è acqua passata”, ha detto l‘Ad Gianfranco Battisti, dopo aver elencato anche le iniziative di Fs legate alla fase dell’emergenza: “Ringrazio tutti i ferrovieri per lo straordinario impegno e l’attaccamento ai valori aziendali. Durante il lockdown abbiamo trasportato 5 milioni di tonnellate di merci, soprattutto generi alimentari e materiale sanitario, e abbiamo fatto viaggiare gratuitamente il personale medico”.

Dopo aver dato una mano al Paese, ora è il tempo di farlo ripartire. I posti sui treni sono per forza di cose di meno, ma in compenso aumentano tratte e collegamenti. All’insegna della tutela della salute (sulle Frecce viene anche distribuito un safety kit di benvenuto, gratuito), del rilancio del turismo, della sostenibilità e della copertura dell’ultimo miglio, spiega Ferrovie dello Stato nella conferenza stampa di presentazione, via web. “Solo sulle Frecce mettiamo a disposizione 40.000 posti al giorno, con 250 nuove fermate”, rivela Orazio Iacono, amministratore delegato di Trenitalia. Ci sono delle novità assolute: già da qualche giorno, per la prima volta nella storia anche la Calabria viene raggiunta dal Frecciarossa e dal Frecciargento. L’idea è quella di collegare davvero tutta l’Italia, dalle Dolomiti allo Stretto, e per questo è stata potenziata la tratta Sibari-Bolzano. Ma non solo: dal Trentino, così come da Torino e Milano, partiranno più treni per la costa adriatica. Saranno 32 al giorno.

Alla novità già annunciata del “Frecciarossa del mare”, cioè il Milano-Roma che due volte al giorno “devierà” dal solito asse appenninico sulla costa tirrenica, passando per Genova, le Cinque Terre, la Versilia e l’Argentario, si sono aggiunte anche quelle relative a Puglia e Sicilia. La prima avrà per la prima volta collegamenti diretti di Alta Velocità con Firenze e Roma, mentre per raggiungere l’isola sarà possibile arrivare in Frecciarossa fino a Villa San Giovanni e poi prendere il collegamento in nave, sempre targato Fs e organizzato in modo che gli orari siano integrati. Insomma mai come quest’anno i treni di Fs vogliono arrivare proprio ovunque, per soddisfare la voglia di vacanza “domestica” degli italiani. “Anche per chi preferisce la montagna, abbiamo aggiunto dei collegamenti”, ha aggiunto Iacono. Oltre a quelli già citati per il Trentino-Alto-Adige, c’è anche il nuovo Bolzano-Venezia, per ora solo nel weekend, e il Bolzano-Roma che nel weekend diventa Bolzano-Ancona, per collegare montagna e mare.

Novità anche sul Piemonte, dove un Napoli-Torino al giorno si allungherà fino a Bardonecchia. “Le località di montagna saranno coperte con 18 Frecciarossa al giorno – spiega Iacono -, tutti collegati con il servizio bus FrecciaLink”. La copertura dell’ultimo miglio da questa estate non sarà garantita solo con navi e bus, ma all’insegna della sostenibilità e della cosiddetta mobilità dolce, viene anche facilitato il trasporto della bici sui treni. Sin da subito, su alcuni regionali ci saranno 128 posti bici, cioè una carrozza intera dedicata. “Entro febbraio – aggiunge l’Ad di Trenitalia – anche tutta flotta Intercity avrà la carrozza per il trasporto delle biciclette”. Poi, per rendere i viaggi più agevoli in tempi di distanziamento sociale, Fs si è resa ancora più digitale, con nuovi servizi e più modalità di pagamento paperless. Sui Frecciarossa dal 22 giugno c’è l’addio al controllo dei biglietti, sostituito dal self check in tramite app, che presto arriverà anche sui regionali.

I regionali collegheranno più di 1.700 località con seimila collegamenti quotidiani. Infine, la questione economica. Questa per molti italiani sarà un’estate difficile e Fs vorrebbe tenerne conto. Le promozioni sui treni, visti i posti ridotti, saranno più difficili da trovare, ma in compenso Trenitalia riserva offerte dedicate. Ad esempio, per viaggiare senza limitazioni su tutti i treni regionali e in ogni destinazione, fra le 12 del venerdì e le 12 del lunedì, da mercoledì 24 giugno è possibile acquistare un unico biglietto a 49 euro per quattro weekend o a 149 euro per tutti i weekend. Sempre da mercoledì 24 giugno e per tutta l’estate 2020, i bambini e i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratis sui treni regionali.