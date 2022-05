Orario estivo Trenitalia: parte la sfida ad aerei e traghetti con prezzi scontati e maggior confort

Un biglietto unico integrato con altri mezzi di trasporto, pacchetti per famiglie, amici, gruppi, un mggior numero di fermate in lungo e in largo per l’Italia. Ecco il piano Summer

Prezzi in calo, maggiore confort, più collegamenti non solo per i treni veloci, ma anche per regionali e intercity, con al centro i diversi modi di intendere il viaggio, offrendo biglietti integrati che sommano il treno a tutti gli altri mezzi di trasporto, dall’aereo al traghetto agli autobus con servizi a bordo che vanno dalla ristorazione all’intrattenimento.

È su queste basi che Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, mettendo al centro l’immagine di un bimbo e quindi delle nuove generazioni, ha presentato il nuovo orario estivo che partirà il 12 giugno.

“Con l’avvio della Trenitalia-Summer Experience 2022 il nostro obiettivo è valorizzare e incentivare la scelta del treno anche coniugandolo in maniera efficace con altri mezzi di trasporto”, ha detto Corradi puntualizzando che “Trenitalia ha anche il ruolo di capo del ‘polo passeggeri’ del Gruppo FS”.

Prezzi super scontati, in controtendenza rispetto a voli e traghetti

Molti i pacchetti e i biglietti offerti fino al 15 settembre per attraversare in lungo e in largo l’Italia o per andare all’estero, combinazioni molto vantaggiose per famiglie, gruppi, ragazzi da un singolo giorno a un weekend o per più tempo.

“A fronte di un aumento dei prezzi dei voli di oltre il 15% in media e dei traghetti del 20% noi abbiamo deciso di ridurre in media del 10% i prezzi rispetto al periodo del Covid. Inoltre il viaggio è gratis per i bambini fino a 15 anni”, fa sapere Trenitalia. Per le frecce poi sono previsti sconti fino al 60% e per il solo sabato anche del 70%” dice Corradi.

Orario estivo Trenitalia: crescono le fermate, soprattutto verso il mare

Durante l’estate saranno oltre 240 le Frecce che circoleranno ogni giorno, con più fermate dedicate al turismo estivo, per garantire collegamenti sempre più capillari. Maggiori collegamenti e fermate anche per i 124 intercity “giorno e notte” che viaggiano sul territorio nazionale. Aumentano, inoltre, durante i mesi estivi, i collegamenti e le fermate per i 6.800 Regionali, con la conferma dei collegamenti Line per raggiungere in treno le migliaia di località italiane e Link (treno+autobus o treno+nave). Più treni e collegamenti da e per l’estero, in aumento rispetto al periodo pre-Covid, con il Frecciarossa Milano-Parigi e Parigi-Lione, e con gli Eurocity e gli Euronight per la Svizzera, l’Austria e la Germania.

Orario estivo Trenitalia: nuovo impulso per il turismo italiano

“Una delle missioni del ‘polo Passeggeri’ – ha aggiunto Corradi – è dare impulso allo sviluppo turistico italiano, con collegamenti frequenti e capillari attraverso l’integrazione delle società del Gruppo che si occupano di trasporto di viaggiatori su ferro e gomma, con offerte e promozioni dedicate a chi sceglie la convenienza dei mezzi di trasporto collettivo per raggiungere le mete di vacanza, salvaguardando anche l’ambiente.

“Le novità dell’estate sono tantissime, riassunte in una parola: intermodalità”, ha detto Corradi nel corso della conferenza stampa. “Stiamo cercando di trovare tutte quelle soluzioni che offrano un servizio completo a chi vuole andare in vacanza in treno Non solo treno, ma anche quello che c’è attorno ad esso, come autobus, taxi, car sharing, navi e traghetti. Ora si può comprare il biglietto integrato che ti porta fino a Capri oppure alle isole Eolie. A Venezia è disponibile un biglietto integrato che permette di prendere treno, autobus e vaporetto”.

Migliora la connessione con gli aeroporti, presto un check in unico

Migliora anche l’accesso delle bici con oltre 20mila posti al giorno sui convogli di Trenitalia, così come viene incrementata l’integrazione tra Trenitalia e Fiumicino (da espandere poi anche a Malpensa) e la sperimentazione di un servizio che permetterà di effettuare il check-in passeggeri e bagagli direttamente nella stazione ferroviaria di partenza.

Corradi puntualizza infine il successo del collegamento Milano-Parigi. “Il collegamento ad alta velocità Milano-Parigi si è dimostrato un successo straordinario con un tasso di riempimento dell’80% che è superiore alla media che abbiamo in Italia. Questo successo ci conferma che la strada giusta è quella dell’Europa – ha detto Corradi – e a novembre partiremo con collegamenti Frecciarossa su Madrid e Barcellona. Inoltre stiamo parlando con i gruppi ferroviari di Germania e Austria per offrire un servizio tav in collaborazione anche in quei paesi”.

LEGGI ANCHE: Fs Italiane, tutti i numeri del Piano industriale 2022-2031: più treni e tempi di percorrenza ridotti