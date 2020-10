Oper Fiber: parte dalla Garbatella il piano fibra per le case popolari

Avviato, con la firma del protocollo d’intesa con Ater, il cantiere per la posa della fibra ottica in 15.000 abitazioni in diversi quartieri di Roma. E Zingaretti ringrazia

La fibra ottica arriva, a Roma alla Garbatella, in quattro lotti dell’Ater, l’ente per le case popolari. L’operazione interessa complessivamente 15.000 alloggi di edilizia popolare, è condotta da Open Fiber, la società mista Enel-Cdp che sta curando il cablaggio dell’Italia con fibra ottica fino dentro le case e si concluderà entro il 2022. L’intervento complessivo è stato presentato dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, il commissario Ater Roma, Eriprando Guerritore, il direttore generale di Ater Roma, Andrea Napoletano, l’Ammistratore delegato di Open Fiber, Elisabetta Ripa, e Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio Roma VIII, quello appunto della Garbatella.

I lavori prevedono, tra l’altro, il rifacimento e l’impermeabilizzazione delle coperture, il ripristino dei danni causati dalle infiltrazioni, il recupero delle facciate e degli intonaci ammalorati, il restauro dei balconi danneggiati e la sostituzione degli infissi. Il completamento dei lavori è previsto per luglio. Il piano fibra Nel corso della mattinata è stato poi illustrato il nuovo piano di installazione della fibra ottica nei complessi Ater di Roma, frutto della firma di un protocollo d’intesa tra Ater e Open Fiber, siglato rispettivamente dal direttore generale di Ater Roma e dall’Ad di Open Fiber Elisabetta Ripa: la fibra raggiungerà 15 quartieri di Roma per oltre 15 mila unità immobiliari, di cui già 3.200 alloggi entro quest’anno e altri 10mila nel 2021 per completare gli ultimi 1800 appartamenti nel 2022. Avviati subito i lavori per portare la fibra ottica in 178 alloggi della Garbatella entro la fine dell’anno.

Zingaretti ha rivolto anche un ringraziamento a Open Fiber, Ater e l’assessorato alle politiche abitative “per questa iniziativa concreta a favore della riqualificazione della city e delle periferie”.

La spinta ad accelerare il piano laziale di digitalizzazione, ha spiegato Andrea Napoletano, è arrivata dalla Regione in seguito a bando pubblico. Si tratta, ha aggiunto ” del primo e più grande progetto in Italia specifico per il patrimonio residenziale pubblico. Già entro l’anno saranno cablati circa 1900 immobili in 11 quartieri inclusa Garbatella e a fine triennio verranno posati oltre 20 mila km di fibra sugli edifici ATER. Si tratta di un progetto che assicurerà un servizio alle famiglie tanto più essenziale in questa fase di pandemia”.

“Open Fiber dimostra anche oggi di essere in prima linea per l’innovazione del paese e della sua Capitale. Il Lazio ha bisogno di una rete di telecomunicazione ad altissima capacità e velocità in grado di supportare le future evoluzioni tecnologiche. L’accordo di oggi con Ater segna un’ulteriore passo in questa direzione” ha sottolineato a sua volta Elisabetta Ripa, amministratore delegato di Open Fiber. “Nella regione – ha proseguito – lavoriamo con un investimento privato e pubblico di oltre 560 milioni di euro. Abbiamo già connesso circa 540mila unità immobiliari che corrispondono a più di un terzo del piano totale di oltre 1,6 milioni di Unità immobiliari”.