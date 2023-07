Open Fiber ha ottenuto la Certificazione del sistema di gestione per la Parità di Genere secondo la UNI/PdR 125:2022

Open Fiber ha ottenuto la Certificazione del sistema di gestione per la Parità di Genere secondo la UNI/PdR 125:2022. Lo annuncia la stessa società, sottolineando che il riconoscimento le è stato conferito per “l’attenzione alle persone e la valorizzazione delle loro unicità”.

Open Fiber promossa sulle politiche di diversità, equità e inclusione

La certificazione, rilasciata dopo un’analisi delle politiche che l’azienda ha adottato per la Parità di Genere nell’ambito della Diversità, Equità e Inclusione (DE&I), arriva subito dopo la certificazione ESG (Environmental, Social, Governance) e la certificazione secondo lo standard ISO 50001, “confermando l’importanza del percorso intrapreso sui temi DE&I e l’impegno di Open Fiber negli ambiti relativi alla sostenibilità e alla gestione degli aspetti ambientali, sociali e di governance”, sottolinea la società che conferma l’intenzione di continuare ad agire per creare un ambiente di lavoro collaborativo e inclusivo in cui siano favorite le relazioni interpersonali basate sui principi di Diversità, Equità e Inclusione.

Tra le varie iniziative intraprese nel recente passato da OpenFiber figurano il programma di Welfare aziendale, che ha l’obiettivo di supportare le persone nella gestione del work-life balance; il sostegno a progetti per promuovere le pari opportunità; gli eventi di sensibilizzazione e formazione sulla rilevanza di una cultura inclusiva e il nuovo accordo di Fiber Working. Alcune di queste iniziative sono parte del più ampio programma «Unici nel connettere», volto a sostenere una cultura e un ambiente di lavoro inclusivi e open-minded, dove l’eccellenza è frutto delle preziose complementarità delle persone.

“Questa certificazione – dichiara Ivan Rebernik, direttore Personale, Organizzazione e Servizi – costituisce un traguardo significativo nel nostro percorso verso l’eccellenza. La sostenibilità in Open Fiber si declina anche attraverso Diversità, Equità e Inclusione, fattori che generano impatto positivo su ambiente, persone e risultati. Continueremo a impegnarci per valorizzare le unicità e fare della diversità un volano di business”.