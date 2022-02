Open Fiber porta la fibra in oltre 8mila unità tra Civitanova Marche e Senigallia

I due comuni si uniscono alle altre città della Regione per navigare ad una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo

Open Fiber prosegue la sua rivoluzione digitale nelle Marche. Dopo Ancona, Fabriano, Macerata, Ascoli Piceno e Pesaro la fibra ultraveloce di Open Fiber è ora disponibile nelle case e nelle aziende di Senigallia e Civitanova Marche. Grazie ai lavori, già avviati mesi fa, i cittadini dei due comuni potranno accedere a una rete FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa), l’unica in grado di abilitare e garantire tutti i servizi digitali di ultima generazione ed arrivare ad una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo.

Questa connessione ultraveloce porterà numerosi vantaggi, soprattutto per le persone che lavorano in smart working, per il telelavoro, la videosorveglianza lo streaming online fino ai servizi di pubblica amministrazione digitale.

La fiber company – controllata al 60% da Cdp – ha investito nelle principali città delle Marche oltre 47 milioni di euro e al momento sono connesse oltre 100mila unità immobiliari a cui si aggiungono ora due centri produttivi e turistici importanti: Civitanova con 5.500 unità immobiliari e Senigallia con 3mila. Inoltre, nelle due città è in corso da parte di Open Fiber un investimento di 10 milioni di euro e a fine progetto saranno quasi 35mila le famiglie che potranno beneficiare di una connessione ultraveloce.