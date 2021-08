Open Fiber, nomine: la Napolitano Ad e Rossetti Direttore Generale

Cambio della guardia al vertice di Open Fiber a seguito del cambio di azionariato con la crescita di Cdp, che ora detiene il 60%, e l’ingresso del fondo Macquarie che ha il 40%

Il cambio di proprietà di Open Fiber, con l’ingresso del fondo Macquarie e la crescita di Cdp al posto di Enel, porta con sè anche il cambio di governance. Elisabetta Ripa, che era stata fin qui l’Ad della società della rete, lascia a cercherà di replicare l’esperienza Open Fiber in America Latina per conto dell’Enel. Al suo posto diventa Ad di Open Fiber un’altra donna, Francesca Romana Napolitano, già capo degli Affari Legali di Enel Global Infrastructure Network. E’ stato il Ceo di Enel, Francesco Starace, ad anticiparlo in un’intervista al Sole 24 Ore: “Ora nel ruolo di Ad – ha detto – serve una figura di taglio legale che gestisca i rapporti con i regolatori e l’operatività insieme al Dg, secondo gli accordi definiti tra noi e i futuri”.

Direttore Generale di Open Fiber sarà Mario Rossetti, manager interno di lungo corso, che “avrà l’incarico di stendere il nuovo business plan che tenga conto anche delle aree grigie che verranno messe a gara”, che erano state precedentemente escluse dalle gare.

Con Napolitano e Rossetti comincia così un nuovo corso per Open Fiber anche se il percorso finale resta da scrivere.