Open Fiber accelera con la fibra a San Lazzaro (Bologna)

La società partecipata da Enel e Cdp ha iniziato la vendita dei servizi in Fibra nel Comune. Investirà in tutto 12 milioni nell’area

Open Fiber ha aperto la commercializzazione dei servizi in fibra ultraveloce per le prime 3300 case di San Lazzaro di Savena, nell’hinterland di Bologna. Nel comune emiliano, la società guidata da Elisabetta Ripa sta investendo circa 4 milioni di euro per collegare 11 mila abitazioni alla banda ultra larga: i lavori proseguono e porteranno connessioni fino a 1 Gibit/secondo a tutti.

“Open Fiber sta cablando San Lazzaro di Savena attraverso circa 6mila chilometri di cavi in fibra ottica in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) – spiega un comunicato con il quale OF annuncia l’avvio della commercializzazione nel Comune – grazie ad un investimento complessivo pari a oltre 4 milioni di euro”.

Il progetto che la società partecipata da Enel e da Cdp Equity sta portando avanti nell’are di Bologna prevede un investimento complessivo di circa 12 milioni di euro per collegare con la rete ultraveloce, oltre a San Lazzaro di Savena, anche Casalecchio di Reno, Castel Maggiore e Castenaso. In questi comuni, la commercializzazione dei servizi su fibra Open Fiber è già aperta, e i cittadini possono rivolgersi a uno degli operatori partner per stipulare un contratto commerciale.

Trattandosi di un’area a spiccata vocazione agricola ma anche industriale e turistica, la nuova fibra posata da OF spinge l’industria 4.0 e consente servizi come l’Internet of Things, l’e-health, il cloud computing, lo streaming online di contenuti in HD, l’accesso ai servizi avanzati della Pubblica Amministrazione, applicazioni Smart City come la mobilità sostenibile, il controllo elettronico degli accessi, il monitoraggio ambientale, la gestione dell’illuminazione pubblica e la digitalizzazione dei servizi per il turismo. Open Fiber vende solo all’ingrosso (cioè agli operatori telefonici). Vodafone, Wind Tre e Tiscali sono le aziende partner che per prime stanno commercializzando servizi su rete Open Fiber per il comune di San Lazzaro di Savena, ma nei prossimi mesi altri operatori sono previsti in arrivo.