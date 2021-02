Open Fiber: a Latina +50% richieste fibra ottica

La nuova rete ultraveloce è stata realizzata in modalità FTTH (la fibra fino a casa) grazie a un investimento privato di 11 milioni di euro.

Negli ultimi mesi Open Fiber ha registrato un forte incremento delle domande da parte dei cittadini per accedere alla rete in fibra ottica costruita nei mesi scorsi nel capoluogo pontino, in un anno le richieste di attivazione sono cresciute del 50%. La nuova rete ultraveloce è stata realizzata in modalità FTTH (la fibra fino a casa) grazie a un investimento privato di 11 milioni di euro. L’infrastruttura è lunga 143 chilometri e, per realizzarla, sono stati posati oltre 800 chilometri di cavi in fibra che hanno permesso di collegare 36 mila tra case, uffici e abitazioni. Open Fiber si è anche offerta di cablare, su indicazione del Comune, alcuni siti di interesse pubblico tra cui la sede dell’Amministrazione, il Museo Civico Duilio Cambellotti e la stazione della Polizia Locale.

L’azienda collegherà inoltre, nel corso del 2021, oltre 4 mila unità immobiliari aggiuntive nelle aree periferiche del Comune che rientrano nell’ambito del Piano BUL (Banda Ultra Larga) secondo quanto previsto dal bando Infratel, società del Ministero dello Sviluppo Economico.

Open Fiber è un operatore wholesale only, realizza l’infrastruttura e la mette a disposizione di tutti gli operatori nazionali e locali partner a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie. I principali operatori partner di Open Fiber, insieme a Internet service provider locali, stanno già commercializzando servizi sulla rete ultraveloce realizzata in città: qualora i cittadini vogliano richiedere l’attivazione, occorre quindi verificare sul sito la copertura del proprio civico, scegliere il piano tariffario preferito e contattare uno degli operatori presenti per poi iniziare a navigare ad alta velocità.