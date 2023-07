Open Fiber: a Cerveteri: una nuova rete in fibra ottica per il “piano Italia a 1 Giga”

La cittadina laziale beneficerà di una rete in fibra ottica ultraveloce di Open Fiber grazie al finanziamento del Pnrr

Un’importante novità per la città di Cerveteri, sulla costa laziale, dove è iniziato il “Piano Italia a 1 Giga” di Open Fiber finanziato attraverso i fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Questo ambizioso intervento prevede la realizzazione di una rete in fibra ottica Ftth (Fiber To The Home) che coprirà 3663 civici distribuiti su tutto il territorio di Cerveteri.

Un ambizioso progetto di digitalizzazione

Il progetto prevede che i lavori si concentrino inizialmente sui primi 1.668 civici all’interno del centro storico di Cerveteri, per poi estendersi a Cerenova e Marina di Cerveteri. Questa connettività in fibra ottica, fornita da Open Fiber, permetterà velocità di trasmissione fino a 10 Gigabit al secondo, rendendo possibile un accesso ad internet veloce e affidabile per tutti i cittadini.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale e la Regione Lazio per il loro supporto nel dare il via ai lavori a Cerveteri”, commenta Marco Pasini, Regional Manager di Open Fiber Lazio. “Con il completamento di questo progetto, il comune potrà godere di una rete ultralarga all’altezza delle grandi capitali europee, contribuendo a superare il divario digitale”.

Il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, sottolinea l‘importanza di avere una connessione adeguata in tutte le abitazioni, sia nel centro urbano che nelle zone periferiche, per garantire la fruibilità di servizi digitali sempre più essenziali nella società odierna. Durante la pandemia, il ruolo cruciale di una connessione internet affidabile è stato dimostrato, poiché il mondo ha lavorato e studiato da remoto. Il “Piano Italia a 1 Giga” rappresenta quindi un passo fondamentale nella modernizzazione e nella connettività della città di Cerveteri e delle sue frazioni, favorendo l’inclusione digitale di numerose famiglie.

Un Passo Verso l’Ecosostenibilità

Oltre a offrire elevate prestazioni, la tecnologia Ftth è anche di fondamentale importanza dal punto di vista dell’ecosostenibilità. I cavi in fibra ottica, infatti, consumano meno energia rispetto alle soluzioni tradizionali, contribuendo così a ridurre l’emissione di anidride carbonica e calore nell’atmosfera, promuovendo una connettività più sostenibile per l’ambiente.

L’intervento di realizzazione della rete in fibra ottica a Cerveteri sarà eseguito con il riuso delle infrastrutture già esistenti, riducendo al minimo l’impatto e i possibili disagi per la comunità. Open Fiber, come in tutti i cantieri sparsi in Italia, adotterà metodologie innovative e a basso impatto ambientale durante gli scavi, contribuendo così alla tutela dell’ambiente.

Open Fiber ha ottenuto complessivamente 8 lotti del “Piano Italia a 1 Giga”, un progetto di digitalizzazione coordinato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e gestito da Infratel Italia, che coinvolge 3.881 comuni in 9 regioni: Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana e Veneto.