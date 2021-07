Opa Sicit, superato il 90% di adesioni. Via al delisting

Dopo la riapertura del periodo di adesione, lunedì, le adesioni hanno raggiunto il tetto minimo annunciato da CircularBidCo. Chi ancora detiene azioni ha tempo fino a venerdì 23 per apportarle al prezzo di Opa

Obiettivo raggiunto. Circular BidCo, la società promotrice dell’Opa Sicit, ha raggiunto – incluse le azioni proprie detenute dalla società – il 90,34% del capitale sociale. Il superamento della soglia del 90% si traduce nel delisting di Sicit, obiettivo dichiarato dell’offerta. Lo afferma il veicolo utilizzato per l’Opa in un comunicato.

Nel primo giorno di riapertura del periodo di adesione, lunedì 19 luglio – periodo che si chiuderà venerdì 23 luglio – Circular BidCo ha infatti acquistato al prezzo di 16,80 euro per azione 217.500 azioni Sicit (pari allo 0,96% del capitale), cui si sono aggiunte 11.708 azioni portate in adesione all’Opa. Alla vigilia della riapertura dei termini Circular BidCo era arrivata a detenere l’88,26%, a cui aggiungere l’1,07% di azioni proprie detenute dalla società.

In questo scenario ricorrerebbero i presupposti per l’applicazione della procedura dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’art 108 del Testo Unico della Finanza, in base al quale Circular BidCo avrebbe l’obbligo di acquistare le azioni Sicit da tutti coloro che ne facessero richiesta.

“Obiettivo finale dell’operazione – conclude la nota – è il controllo indiretto paritetico di Sicit da parte di Intesa Holding, che riunisce gli imprenditori conciari vicentini, e NB Renaissance, società di private equity cui fa capo Circular BidCo. Intesa Holding, già maggiore azionista di Sicit e aderente all’Opa, sarà l’unico azionista industriale di una società leader mondiale nelle tecnologie di trasformazione dei residui dell’industria conciaria in biostimolanti per l’agricoltura e additivi per l’industria del gesso. Sicit resterà italiana e potrà svilupparsi con la guida del management espresso da Intesa Holding e il supporto finanziario di NB Renaissance.

Chi ancora detiene azioni Sicit ha in ogni caso tempo sino a venerdì per portarle in adesione all’Opa al prezzo di 16,80 euro.