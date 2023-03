Opa Autogrill: Consob chiede informazioni aggiuntive, sospeso ok al documento di offerta Dufry

La Consob ha richiesto la trasmissione di informazioni supplementari e ha disposto la sospensione dei termini dell’istruttoria per l’approvazione del documento di offerta presentato da Dufry a fine febbraio

La Consob ha bisogno di maggiori informazioni prima di dare il via libera all’offerta Dufry su Autogrill. Per il momento, dunque, l’operazione rimane sospesa. Lo comunica la stessa azienda tramite una nota.

Le nozze tra Dufry e Autogrill

Nel luglio del 2022 Edizione, che controllava Autogrill, e Dufry avevano stretto un accordo che ha portato alla nascita di nuovo player mondiale nel settore dei servizi di ristorazione e retail per chi viaggia. In base a quanto previsto dall’intesa, la prima ha trasferito alla seconda una quota di maggioranza detenuta in Autogrill attraverso la propria controllata Schema Beta, pari al 50,3% del capitale azionario in cambio di azioni Dufry di nuova emissione (pari al 25,246% del capitale). Al closing Dufry ha lanciato un’opa rivolta agli azionisti di minoranza di Autogrill (finalizzata al delisting).

A inizio febbraio è stato completato il trasferimento della quota di Edizione e l’Offerta Pubblica di Scambio obbligatoria di Dufry è stata lanciata lo scorso 6 febbraio: per ogni azione Autogrill sono stati offerti 6,33 euro o 0,1583 azioni Dufry. Il 24 febbraio la società svizzera ha fatto sapere di aver depositato alla Consob il documento di offerta insieme al documento di esenzione, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo.

Nel frattempo il cda di Autogrill ha nominato Lazard nel ruolo di advisor finanziario, mentre gli amministratori indipendenti hanno indicato Rothschild & Co. quale esperto indipendente incaricato di supportarli sulle valutazioni sull’offerta e sulla congruità del corrispettivo.

La sospensione della Consob

“In relazione al documento di offerta di Dufry su Autogrill, la Consob ha richiesto la trasmissione di informazioni supplementari e ha quindi disposto la sospensione dei termini dell’istruttoria per l’approvazione del documento stesso a partire dal 3 marzo 2023, fino al completamento del quadro informativo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 15 giorni di calendario”, si legge nella nota di Autogrill. L’operazione dunque per il momento rimane sospesa in attesa delle nuove informazioni richieste dall’Autorità per la Vigilanza dei mercati finanziari.

Nel frattempo Autogrill ha pubblicato i conti del 2022, chiusi con ricavi pari a 4,1 miliardi, in crescita del 50,2% su base annua a cambi costanti (+59,7% a cambi correnti). Il gruppo ha spiegato che il risultato dipende soprattutto dal recupero del traffico aereo internazionale in tutte le aree geografiche principali e “dall’attivazione delle leve commerciali appropriate per far fronte all’attuale contesto inflazionistico”.