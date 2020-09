Olivetti Design Contest, al via la quarta edizione

Presentato presso la Casa Blu, headquarter di Olivetti a Ivrea, il concorso rivolto agli studenti degli istituti di design italiani e internazionali.

E’ stato presentata, nell’ambito delle iniziative dedicate al Festival dell’Architettura di Ivrea, l’edizione 2020-2021 dell’Olivetti Design Contest. L’evento si è tenuto presso la Casa Blu, quartier generale di Olivetti a Ivrea. In questa occasione sono stati illustrati i dettagli dell’ormai affermata iniziativa rivolta agli studenti di alcuni fra i più prestigiosi istituti di design italiani e internazionali. Quest’anno saranno selezionati i migliori progetti che offriranno un contributo originale alla realizzazione di un carattere tipografico distintivo denominato “Olivetti Type” concorrendo alla definizione dell’identità di questa azienda storica.

Ai primi classificati saranno assegnati un tirocinio presso Olivetti o Associazione Archivio Storico Olivetti o studio “Type Design”, una macchina da scrivere Olivetti e altro materiale dell’Associazione. La giuria, presieduta da Erik Spiekermann, Designer e disegnatore di caratteri tipografici e professore presso l’Università di Brema, sarà composta da Emanuele Cappelli (Designer), Roberto Tundo (Amministratore Delegato di Olivetti), Gaetano di Tondo (Responsabile Institutional and External Relations Olivetti e Presidente dell’Associazione Archivio Storico Olivetti), Luca Josi (Responsabile Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment TIM), Andrea Laudadio (TIM Academy & Development), Beniamino de’ Liguori Carino (Segretario Generale Fondazione Adriano Olivetti), Stefano Sertoli (Sindaco Città di Ivrea), Pier Paolo Peruccio (WDO Board Member), Walter Mariotti (Direttore Domus), Chiara Alessi (Curatrice e saggista) e Clino Trini Castelli (Artista e designer; Autore dei “libri rossi” Olivetti – Manuali di Corporate Identity).

“La scrittura – ha commentato Roberto Tundo, Amministratore Delegato di Olivetti – è da sempre il mezzo con cui la cultura e le tradizioni dei popoli si condividono, di generazione in generazione, lasciando tracce indelebili. Analogamente, arte e stile hanno da sempre costituito la modalità con cui l’uomo ha comunicato le sue emozioni più profonde. Oggi Olivetti, che ha storicamente saputo fondere l’eccellenza tecnologica con la preziosità di uno stile unico, diventando fonte d’ispirazione per cittadini ed imprenditori, riporta alla ribalta questi elementi collocandoli in modo naturale nel contesto tecnologico odierno attraverso un Design Contest creativo, dedicato alla scrittura, con l’obiettivo di far nascere il primo carattere tipografico ‘Olivetti’, simbolo concreto tra un passato ricco di valori ed un presente in cui ricollocarli con nuova linfa.”

“Ci fa immensamente piacere – ha aggiunto Stefano Sertoli, Sindaco di Ivrea – che il lancio della quarta edizione dell’Olivetti Design Contest avvenga in uno degli edifici più iconici del Patrimonio UNESCO e, in particolare, in occasione del Festival dell’Architettura di Ivrea 2020 – Design For The Next Community dedicato ad Adriano. Un festival che abbraccia la tradizione e si proietta nel futuro e che ha visto l’entusiastica partecipazione di moltissimi giovani. In questa direzione si muove, Olivetti che sempre in linea con la propria storia di innovazione, continua ad attrarre nuovi talenti creando loro lo spazio e l’opportunità per esprimersi ed affermarsi. Del resto, la ricerca della bellezza e della libertà, a cui costantevemente si riferiva Adriano Olivetti, sono gli ingredienti fondamentali dei designer”.