Il progetto Aristoil Plus per individuare gli oli a più alta concentrazione di polifenoli, fondamentali nella prevenzione delle malattie neurovegetative

Un collarino certificherà al consumatore l’acquisto garantito di olio extravergine di oliva di qualità consentendogli di identificare gli oli extravergini caratterizzati da elevata carica polifenolica e proprietà nutraceutiche salutari.

È questo il senso del programma di cooperazione europea Aristoil Plus (https://aristoil.eu), che coinvolge cinque partner da quattro Paesi maggiori produttori di olio extravergine europei, Italia, Spagna, Grecia e Montenegro

L’obiettivo del progetto presentato, a Roma nella Sala della Protomoteca del Campidoglio dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio in collaborazione con Svi.Med Onlus, è quello di creare un cluster di aziende olivicole orientate alla promozione delle proprietà nutraceutiche dell’Olio EVO, il Cluster “Med Healthy Olive Oil, mettendo a punto una serie di strumenti in grado di massimizzare e misurare il livello di polifenoli nell’olio, oltre ad un decalogo per la produzione di un Olio EVO sano e di qualità.

“Siamo più che soddisfatti del coinvolgimento del mondo olivicolo durante le attività di progetto – dichiara Michele Sonnessa, presidente di Associazione Nazionale Città dell’Olio – ma siamo appena all’inizio. Il nostro obiettivo come ANCO è quello di sensibilizzare tanto le aziende, quanto i consumatori e a tal proposito servirà un grande sforzo da parte di tutti i partner di questo ambizioso progetto.”

Uno strumento per considerare l’olio extravergine non solo un condimento ma un fattore nutraceutico e salutistico

“Il principale risultato del progetto ARISTOIL PLUS – aggiunge Emilia Arrabito, direttore Svi.Med Onlus – è stato il reale coinvolgimento di tutti gli attori della filiera olivicola, degli attori pubblici e scientifici e dei consumatori, che hanno preso parte ad una progettazione estremamente partecipata per dare un’anima al cluster. Un progetto come questo è di fondamentale importanza per sensibilizzare produttori e consumatori finali sulle proprietà nutraceutiche dell’Olio Extra Vergine d’ Oliva, e in particolare delle proprietà dei polifenoli, che giocano un ruolo fondamentale nel prevenire il rischio di numerose malattie neurodegenerative. Il collarino ARISTOIL rappresenta il punto di partenza di una nuova avventura che vedrà il cluster ancora più presente per i consumatori, garantendo loro prodotti qualitativi da tutti i punti di vista.”

Olio extravergine d’oliva valido alleato contro le malattie neurovegetative

L’obiettivo del progetto è dunque quello di fornire ai produttori del Mediterraneo gli strumenti per dare vita ad un prodotto che abbia un valore salutistico importante, in modo tale che i consumatori non considerino più l’olio solo come un condimento, ma come una parte integrante e fondamentale delle loro diete. “Ciò sarà possibile. aggiunge Sonessa – solo attraverso un lavoro condiviso da tutti i partner e i Paesi partecipanti, e con un atteggiamento volto alla promozione anzitutto del prodotto Olio Extra Vergine d’Oliva, e poi dell’azienda” facendo in odo che tutte le aziende produttrici si focalizzino anzitutto sul benessere del consumatore finale, che è il target da sensibilizzare per fare una buona comunicazione dell’Olio Extravergine d’Oliva come prodotto di qualità e dalle elevatissime proprietà nutraceutiche e salutistiche.

Di fondamentale importanza sarà senz’altro la crescita e lo sviluppo del Cluster Med Olive Oil, un’ardua sfida a cui parteciperanno associazioni di produttori, olivicoltori e frantoiani oltre alle associazioni di categoria e agli enti pubblici, che contribuiranno alla costante formazione di tutti gli operatori del comparto e dei portatori di interesse del settore olivicolo”.