Olimpiadi Tokyo, programma gare: l’Italia può sognare

Prendono il via i primi Giochi della storia senza pubblico, causa Covid. Gli azzurri sognano con una spedizione numericamente senza precedenti. Ecco il calendario completo con gli orari italiani

Rinviate di un anno, ma finalmente ci siamo. Prende il via la 32 edizione dei Giochi Olimpici estivi, ospitati dalla capitale giapponese Tokyo: per la prima volta, le Olimpiadi moderne, create nel 1896, si svolgeranno a porte chiuse a causa del Covid, che sarà una mina vagante in grado purtroppo di influenzare anche gare e risultati tra tamponi, quarantene e contagi. L’Italia comunque si presenta con la spedizione forse più ambiziosa di sempre, almeno in termini numerici: non avevamo mai portato 385 atleti ai Giochi: tantissimi, grazie alle non poche presenze negli sport di squadra e al record assoluto dell’atletica.

Non è detto che questo si tramuti in medaglie (soprattutto nell’atletica, dove come da tradizione decennale abbiamo pochissime carte, l’ultimo oro è Los Angeles 1984 escludendo maratone e marcia), ma secondo gli esperti il target del gruppone azzurro parla di almeno 40 medaglie, che come numero assoluto sarebbe un primato storico. Tuttavia nel medagliere contano gli ori, e in quel caso sarà difficile tornare in doppia cifra come avvenne in passato, ma il pronostico è comunque di 7-8 ori, in linea con le precedenti Olimpiadi di Rio 2016 (dove però nel totale ci fermammo a 28). Con questo score l’Italia si confermerebbe nella top 10 mondiale, sui livelli della Francia e poco sotto Germania e Olanda.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO CON GLI ORARI ITALIANI (per la copertura televisiva, ecco l’articolo)

23 Luglio: 13-16 Cerimonia di Apertura

24 Luglio: 2-4 Pallavolo M Italia-Canada; 3,45 Tiro a Segno Finale Carabina 10m F; 4-11 Ciclismo Corsa in linea M; 8-10 Tiro con l’arco Semifinali e Finale Mixed; 10,30-13,30 Scherma Semifinali e Finali Spada F e Sciabola M; 10,30 Basket 3×3 Italia-Mongolia; 12-14,30 Nuoto Batterie; 14,25 Basket 3×3 Francia-Italia; 14,45 Taekwondo Finale 58kg M;

25 Luglio: 2-4 Pallavolo F Italia-Russia; 3 Pallanuoto M Italia-Sudafrica; 3,30-5,20 Nuoto Semifinali e Finali (3,52 400 sl M); 3,40 Basket 3×3 Italia-Romania; 6-10,30 Ciclismo Corsa in linea F; 6,40-8,40 Basket Italia-Germania; 7,25 Basket 3×3 Italia-Cina; 8 Beach Volley Menegatti-Orsi/Rus; 8-9 Tuffi Finale Trampolino Sincro F; 8,15-9,40 Tiro con l’arco Semifinali e Finale a Squadre F; 8,30 Tiro a Segno Finale carabina 10m M; 10-11,30 Judo Semifinali e Finali 52kg F e 66kg M; 10,30-13,30 Scherma Semifinali e Finali Fioretto F e Spada M; 12-14,30 Nuoto Batterie; 13 Beach Volley Nicolai-Lupo/Germania; 15 Beach Volley Carambula-Rossi/Usa;

26 Luglio: 00-3 Triathlon M; 2-4,20 Canottaggio Semifinali; 3,30-5,30 Nuoto Semifinali e Finali (4,12 100 Rana M, 5,05 4×100 M); 7,20-9 Pallavolo M Italia-Polonia; 7,25 Basket 3×3 Italia-Giappone; 7,50 Tiro al Volo Finale Skeet F; 8-10 Mountain-Bike Gara M; 8,50 Tiro a Volo Finale Skeet M; 10-11,30 Judo Semifinali e Finali 73kg M; 10,30-13,30 Scherma Semifinali e Finali Fioretto M e Sciabola D; 10,55 Basket 3×3 Italia-Stati Uniti; 12-14,30 Nuoto Batterie; 14,45 Taekwondo Finale 80kg M;

27 Luglio: 1,30-5 Canottaggio Semifinali e Finali (2,58 4 di coppia M); 3 Beach Volley Nicolai-Lupo/Jpn; 3,30-5,30 Nuoto Semifinali e Finali (4,17 100 Rana F); 7 Scherma Semifinale Spada a Squadre F; 8-10 Mountain-Bike F; 8,15 Tiro a Segno Finale Carabina Mista; 8,30 Pallanuoto M Italia-Grecia; 9 Canoa Slalom Finale K1 F; 9,25-11 Pallavolo F Italia-Turchia; 10-12 Judo Semifinali e Finali 81kg M; 12-14,30 Nuoto Batterie; 12,30 Scherma Finale Spada a Squadre F; 12,45-15 Ginnastica Artistica Finale all-around F;

28 Luglio: 1,30-4,40 Canottaggio Semifinali e Finali (2,30 Doppio M, 3,10 4- M); 3,30-6 Nuoto Semifinali e Finali (3,41 200 Sl F, 3,50 200 Farfalla M, 4,54 1500 Sl F); 4 Surf Finale Maschile; 8 Scherma Semifinale Sciabola a Squadre M; 8-9 Tuffi Finale trampolino Sincro M; 10,20-12,20 Basket Italia-Australia; 11,30 Ciclismo Crono F; 12-14,30 Nuoto Batterie; 12,30 Scherma Finale Sciabola a Squadre M; 12,40-14,30 Italia-Giappone Pallavolo M; 13 Beach Volley Carambula-Rossi/Qat; 14 Beach Volley Menegatti-Orsi/Aus; 14 Ciclismo Crono M; 15 Basket 3×3 Finali F e M;

29 Luglio: 00,30 Golf Partenza 1 giro; 1,30-4,50 Canottaggio Finali (2,18 2- M; 2,50 Doppio pl M, 3,10 Doppio pl F); 2-4 Pallavolo F Italia-Argentina; 3,30-6 Nuoto Semifinali e Finali (3,30 800 Sl M, 4,37 100 Sl M); 7 Pallanuoto M Italia-Usa; 7 Scherma Semifinali Fioretto a Squadre F; 7,30 Tiro a Volo Finale Trap F; 8,30 Tiro a Volo Finale Trap M; 12-14,30 Nuoto Batterie; 12,30 Scherma Finale Fioretto a Squadre F;

30 Luglio: 1,45-4 Canottaggio Finali; 2-5,30 Atletica Qualificazioni; 3 Beach Volley Carambula-Rossi/Sui; 3,30-5,15 Nuoto Semifinali e Finali; 8 Scherma Semifinali Spada a Squadre M; 8,45-10 Tiro con l’arco Semifinali e Finale Individuale F; 9 Beach Volley Nicolai-Lupo/Pol; 9 Canoa Slalom Finale K1 M; 11 Tennis Finale doppio M; 12-14 Atletica Finali; 12-14,30 Nuoto Batterie; 12,30 Scherma Finale Spada a Squadre M; 12,40-14,30 Pallavolo M Italia-Iran; 13 Beach Volley Menegatti-Orsi/Cub;

31 Luglio: 00,30-3 Triathlon F; 2-5 Atletica Qualificazioni; 3,30-5,15 Nuoto Semifinali e Finali (3,37 200 Dorso F, 3,46 800 Sl F, 4,43 4×100 Mista mista; 6,30 Tiro a Volo Finale Trap misto; 6,40-8,40 Basket Italia-Nigeria; 7 Scherma Semifinali Sciabola a Squadre F; 7,30-9,30 Vela Medal race Rsx M e F; 8,45-10 Tiro con l’arco Semifinali e Finale Individuale M; 8,50 Sollevamento Pesi -81kg Gruppo A; 9 Tiro a Segno Finale Carabina 3p F; 10,30 Tennis Finale Singolo F; 11,20 Pallanuoto M Italia-Giappone; 11,20 Judo Finale gara a Squadre; 12-15 Atletica Finali (14,50 100 metri F, 14,35 4×400 mista); 12,30 Scherma Finale Sciabola a Squadre F; 14,45-16,30 Pallavolo F Italia-Cina;

1 Agosto: 00,30 Golf Partenza ultimo giro; 2,10-5 Atletica Qualificazioni; 3,30-5,30 Nuoto Finali (tutte finali importanti); 5 Tennis Finale Singolare M; 6 Scherma Semifinali Fioretto M; 9,30-11 Pallavolo M Italia-Venezuela; 11 Tennis Finale Doppio Misto; 12-15 Atletica Finali ( 14,50 100 metri M, 12,10 Alto M); 12,30 Scherma Finale Fioretto a Squadre M;

2 Agosto: 2-5 Atletica Qualificazioni e Finali; 3 Pallanuoto M Italia-Ungheria; 4-6 Pallavolo F Italia-Stati Uniti; 10 Ginnastica Artistica Finale Anelli M; 10 Equitazione Salto Finale concorso Completo a Squadre; 11 Ginnastica Artistica Finale Corpo libero F; 12-15 Atletica Q e Finali;

3 Agosto: 2-5,30 Atletica Q e Finali (5,20 400h M); 6,05 Pugilato Finale -57kg F; 8,30 Vela Medal race Nacra; 8,30-10,25 Ciclismo Pista Qualifica e finali Inseguimento F; 10-15,30 Arrampicata Qualificazione M; 12-15 Atletica Finali (12,20 Asta M);

4 Agosto: 00-2 Nuoto di Fondo 10km F; 2-5,30 Atletica Q e Finali; 7,30-9,30 Vela Medal race 470 M e F; 10-15,30 Arrampicata Qualificazione F; 11 Ciclismo Pista Finali Inseguimento M; 11,30-15 Atletica Finali (14,05 800 M, 14,55 200 M); 12 Equitazione Finale Salto Individuale;

5 Agosto: 00-2 Nuoto di Fondo 10 km M; 2-8 Atletica Q e Finali (4,05 Peso M, 4 Triplo M); 5,30 Skateboard Finale Park M; 8,30-11 Ciclismo Pista Omnium M; 9,30-14,45 Atletica Finali (9,30 20 km marcia M, 14 400 M, 14,40 1500 Decathlon M); 10,30-15,30 Arrampicata Finale M; 11,15 Lotta Libera Semifinali -74kg M; 12,50 Karate Finali Kata F; 13,05-13,40 Karate Semifinali e Finali -67 M;

6 Agosto: 00-3 Atletica (arrivo 50 km marcia M); 4 Calcio F Finale; 4,15 Beach Volley Finale F; 7,30-12,30 Pentathlon F; 9,30-16 Atletica Finali (9,30 20 km Marcia F, 15,50 Staffetta 4×100 M, 14,35 400 F); 10,15 Ciclismo Pista Madison F; 10,30-15,30 Arrampicata Finale F; 13,20 Lotta Libera Finale 74kg M; 13,20-13,50 Karate Semifinali e Finali Kumite -75 M;

7 Agosto: 00-3 Atletica Maratona F; 4,30 Basket M Finale; 4,30 Beach Volley Finale M; 7,30-12,30 Pentathlon M; 8,15 Pugilato F -69kg Finale; 9,55 Ciclismo Pista Madison M; 12-15,30 Atletica Finali (13,40 1500 M, 14,30 Staffetta 4×400 M, 12,35 Alto F); 12-15,30 Baseball Finale; 12,10-12,45 Karate Semifinali e Finali Kumite +61 F; 13,30 Calcio M Finale; 14,15 Pallavolo M Finale;

8 Agosto: 00-2,30 Atletica Maratona M; 3-5,30 Ciclismo Pista Omnium F; 4-5 Ginnastica Ritmica Finale a squadre; 4,30 Basket F Finale; 6,30 Pallavolo F Finale; 9,30 Pallanuoto M Finale; 13-16 Cerimonia di Chiusura