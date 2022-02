Olimpiade Young Chef: è italiano, 19 anni, il miglior cuoco giovane del mondo

Matteo Cignetti, 19 anni, della Valle d’Aosta medaglia d’oro all’Olimpiade Young Chef 2022, sbaraglia concorrenti di 50 nazioni. La prima volta dell’Italia sul podio.

Non solo Manneskin, non solo Europei di calcio, non solo Berrettini, non solo europei di pallavolo e softball, l’Italia dei primati vive il suo momento d’oro, ed ora ne ha conquistato un altro: è italiano il miglior giovane chef del mondo.

Si chiama Matteo Cignetti, 19 anni, allievo dell’École Hôtelière della Valle d’Aosta di Chatillon: con lui il team Italia ha conquistato la medaglia d’oro dell’Olimpiade Young Chef 2022, sbaragliando una agguerrita concorrenza proveniente da 42 paesi da tutto il mondo.

Studente dell’ultimo anno dell’Ecole hotelière di Chatillon è stato premiato in diretta streaming durante una cerimonia del comitato organizzatore che si trova in India.

A causa della pandemia per il Covid 19 la competizione si è tenuta in più fasi online.

Impressionanti le medaglie che il giovane campione si è appuntato sul petto in poco tempo: ha conquistato dapprima il titolo di miglior allievo al campionato regionale, quindi di miglior allievo istituti alberghieri trofeo Fabrizio Faccio nel giugno 2021, quindi di migliore allievo italiano 2021 e medaglia d’oro con il miglior risultato assoluto nella gara tenutasi a novembre scorso a Treviso e ora anche la medaglia d’oro alle Olimpiadi dedicate ai giovani talenti di tutto il mondo. L’Italia non aveva mai conquistato fino ad ora il podio delle Olimpiadi Young Chef e non era neanche mai arrivata in finale. “E’ stato molto strano – ha dichiarato Cignetti – gareggiare con la formula online perché non vedi come lavorano gli altri concorrenti, non vedi i loro piatti non ti puoi confrontare e scambiare idee e esperienze aspetto che invece avevo apprezzato durante la competizione nazionale”

Ma com’è la cucina di questo giovane diciannovenne così talentuoso? “I miei piatti, il mio approccio alla cucina – ha dichiarato – riflettono due anime: da un lato l’amore per il cibo godurioso, ricco, “rotondo”, dall’altra la consapevolezza che il cibo non dev’essere, non è, solo conforto. Deve farti riflettere, ragionare”. Formula – a quel che s’ è visto – vincente.