Novartis vola nel secondo trimestre: vendite in crescita e utile in rialzo

La casa farmaceutica svizzera supera le aspettative con un ottimo secondo trimestre. Vendite nette in aumento dell’11%, utile operativo core in crescita del 43%. Forte slancio in tutti i segmenti, con innovazioni e pipeline in espansione. L’azienda rivede al rialzo le previsioni per l’intero anno

Novartis, la società farmaceutica svizzera, ha chiuso il secondo trimestre del 2024 con risultati finanziari in crescita. Le vendite nette hanno raggiunto i 12,5 miliardi di dollari, registrando un incremento del 9% rispetto all’anno precedente, o dell’11% a tassi di cambio costanti (cc). Un risultato che è stato alimentato da un contributo in termini di volume di 15 punti percentuali alla crescita. Tuttavia, la concorrenza dei generici e la pressione sui prezzi hanno avuto un impatto negativo rispettivamente di 2 punti percentuali ciascuno. L’utile netto per il trimestre è stato di 3,2 miliardi di dollari, segnando un aumento del 43% (49% cc), trainato principalmente da un maggiore utile operativo.

Al rialzo le aspettative per l’anno

Basandosi sul forte slancio del primo semestre, Novartis ha rivisto al rialzo le previsioni per l’intero anno 2024 riguardo l’utile operativo core. Le vendite nette sono previste in crescita tra il 9% e l’11%, mentre l’utile operativo core è atteso in crescita tra il 13% e il 19%, rispetto alla precedente previsione che indicava una crescita tra il 10% e il 15%.

Il Ceo Vas Narasimhan ha commentato: “Novartis ha realizzato un forte secondo trimestre, con vendite nette in crescita dell’11% e un margine di reddito operativo core prossimo al 40%. La nostra performance riflette il continuo forte slancio dei nostri principali fattori di crescita, sia negli Stati Uniti che al di fuori di essi, permettendoci di aggiornare la nostra guidance per l’anno fiscale 2024”.

Pipeline e innovazioni

Novartis ha fatto significativi progressi nella sua pipeline durante il secondo trimestre del 2024. L’azienda ha completato le richieste alla Fda (Food and Drug Administration Usa) per Scemblix nella Leucemia Mieloide Cronica (LMC) di prima linea e per atrasentan nella Nefropatia da Immunoglobulina A (IgAN). Inoltre, sono stati generati dati aggiornati nello studio NATALEE per supportare il forte profilo di Kisqali nel carcinoma mammario in stadio precoce (eBC). Novartis ha anche concluso molteplici accordi per espandere la propria pipeline nella terapia radioligandica (RLT) e nel trattamento del cancro alla prostata.

Vendite e performance dei prodotti chiave

Le vendite di Pluvicto, un trattamento per il cancro alla prostata, non hanno soddisfatto completamente le aspettative degli analisti. Tuttavia, altri farmaci come Cosentyx, per la psoriasi, e altri trattamenti immunologici hanno superato le aspettative di mercato. Il direttore finanziario Harry Kirsch ha sottolineato che, nonostante le tensioni politiche, la crescita nei mercati chiave come Cina e Stati Uniti è stata eccellente.

Kirsch ha inoltre aggiunto che la crescita di Pluvicto potrebbe ricevere un significativo impulso nel futuro delle vendite da un’eventuale approvazione del farmaco per un nuovo gruppo di pazienti.

Il focus di Novartis

Nel 2023, Novartis ha completato la sua trasformazione in un’azienda specializzata esclusivamente in medicinali innovativi. La strategia dell’azienda è chiara e si concentra su quattro aree terapeutiche principali: cardiovascolare-renale-metabolico, immunologia, neuroscienze e oncologia. In queste aree, Novartis possiede numerosi asset in commercio e in fase di sviluppo, mirati a malattie con alto carico di morbilità e con potenziale di crescita sostanziale.

Oltre alle piattaforme tecnologiche consolidate (chimica e biofarmaceutica), Novartis sta dando priorità a tre piattaforme emergenti: terapia genica e cellulare, terapia radioligandica e xRNA. Queste aree sono al centro di nuovi investimenti in capacità di ricerca e sviluppo (R&D) e nella scala produttiva.

Geograficamente, Novartis è focalizzata sulla crescita in quattro mercati prioritari: Stati Uniti, Cina, Germania e Giappone.

Novartis ha posto un focus rinnovato sull’accelerazione della crescita, concentrando gli sforzi sulla consegna di medicinali di alto valore (NMEs) e sull’eccellenza nel lancio dei prodotti, con una pipeline ricca nelle sue aree terapeutiche principali. Nel garantire ritorni agli azionisti, l’azienda continua a integrare l’eccellenza operativa per migliorare i risultati finanziari. Novartis mantiene una disciplina ferma e un orientamento centrato sugli azionisti nell’allocazione del capitale, beneficiando di una significativa generazione di liquidità e di una robusta struttura patrimoniale che supporta una flessibilità continua.

Inoltre, Novartis si impegna nel rafforzare le fondamenta aziendali, sfruttando il potenziale del suo personale, ampliando le scienze dei dati e la tecnologia, e perseguendo la costruzione di fiducia con la società.