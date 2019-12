Notorious Pictures si accorda con Amazon e vola in Borsa

Mattinata in positivo per il titolo della società italiana specializzata nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di film. L’accordo è stato siglato con Amazon Media EU

Sugli scudi il titolo Notorious Pictures a Piazza Affari. La società, quotata all’AIM Italia, ha firmato l’accordo con Amazon Media EU per la concessione dei diritti di opere filmiche in modalità Subcription Video on Demand, abbonamento con accesso all’intero catalogo a disposizione.

In Borsa, dove a metà giornata ta il Ftse Mib guadagna lo +0,34% e l’AIM Italia cede lo 0,18%, dopo aver segnato un progresso superiore al 10% raggiungendo quota 2,66 euro, il titolo è entrato in volatilità. Alle 12.30 le azioni, rientrate in contrattazione, salgono del 6,25% a 2,55 euro.

L’accordo è stato siglato con Amazon Media EU e prevede che le pellicole prodotte saranno offerte attraverso la piattaforma proprietaria di Amazon Prime, oggi tra i principali player online di servizi video in abbonamento.

Il presidente e amministratore delegato, Guglielmo Marchetti, ha dichiarato: “Attraverso questo accordo siglato con Amazon Media EU, Notorious Pictures raggiungerà un pubblico dinamico e sempre più orientato verso nuove modalità di fruizione di contenuti cinematografici e audiovisivi. Grazie ad Amazon Prime Video questi titoli di ampio richiamo ed elevato livello artistico avranno ulteriore visibilità, beneficiando delle opportunità della Broadband TV”.

La concessione dei diritti Subcription Video on Demand, specifica la società, consentirà a Notorious Pictures di rafforzare ulteriormente il suo posizionamento come distributore nell’ambito dei digital new media.

Notorious Pictures è una società italiana fondata nel 2012 che si occupa della produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di film. Nel suo catalogo pellicole come La verità vi spiego sull’amore e la commedia Non è vero ma ci credo. Nel 2019 è uscito Copperman, diretto da Eros Pugliesi con Luca Argentero.